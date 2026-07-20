Ces dernières années, LEGO capitalise largement sur les grandes licences de la pop culture. D’Animal Crossing, à Zelda, en passant par Harry Potter ou Star Wars, le fabricant danois multiplie les collaborations avec les univers marquants de ces dernières années. Mais son catalogue ne se résume pas uniquement aux univers de fiction. Avec sa gamme Architecture, la marque fait par exemple voyager les constructeurs en herbe aux quatre coins du monde. Après des monuments emblématiques du globe, LEGO s’attaque cette fois à l’un des symboles les plus célèbres de la capitale britannique : le Tower Bridge.

LEGO annonce un nouveau set Tower Bridge 16 ans après le premier

Pensé pour les amateurs de construction et de maquettes, le set LEGO Tower Bridge est ainsi composé de 3745 pièces reproduisant avec un niveau de détail propre à la marque le célèbre pont inauguré en 1894. Ses deux tours néogothiques emblématiques sont naturellement mises à l’honneur, tout comme sa structure métallique bleue iconique ou son tablier central, qu’il sera possible d’exposer ouvert ou fermé. Fidèle à sa réputation, LEGO a agrémenté le tout de petits détails qui font toute la différence. Le set Tower Bridge prend également vie grâce à des véhicules à micro-échelle, comme le bus rouge à impériale londonien, et sa représentation de la Tamise, servant de socle à l’ensemble, hommage appuyé au premier set LEGO du Tower Bridge (10214), sorti en 2010 sous la gamme Creator Expert.

Grâce à ses dimensions de 89cm de long, 35cm de haut et 19cm de profondeur, cette reproduction s’impose sans mal comme l’un des modèles les plus imposants de la gamme Architecture. Elle devrait donner du caractère à votre bibliothèque, étagère, bureau, ou n’importe quel autre endroit où vous l’exposeriez. Le set LEGO Tower Bridge sera donc commercialisé dès le 1er août 2026 au prix de 299,99€. Notez que si vous le précommandez avant le 23 juillet 2026, vous recevrez en cadeau une minifigurine de Tom Nook (Animal Crossing) avec un cadeau volant.





Aperçu du set Tower Bridge ©LEGO

Fiche technique du set 21067 Tower Bridge