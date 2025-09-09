Le catalogue de la marque LEGO déborde de grosses licences qui font battre le cœur des amateurs de Pop Culture. Comme vous allez le voir, ce n'est pas près de s'arrêter.

Si LEGO est parvenu à s'imposer comme une marque durable dans l'univers des jeux de construction, c'est parce que la société danoise a très rapidement eu le nez pour la tendance. Au lieu de ne proposer que des sets originaux, elle s'est emparée des plus grandes licences de la culture populaire. Pour autant, un univers très apprécié était resté sous le feu des radars... jusqu'à maintenant ! La grande annonce que les fans espéraient est enfin tombée.

LEGO va vous mettre des étoiles dans les yeux

En plus de 90 ans d'histoire, on en a vu des films et séries hyper cultes se transformer en briques. Même les récentes licences du monde du gaming ont eu droit à leurs sets, jusqu'à devenir des jeux vidéo à part entière, à l'instar de LEGO Horizon Adventures. Pour autant, la marque n'a pas encore puisé dans l'immensité des titres qui brillent au sein de la Pop culture. Mais, elle compte bien se rattraper un peu.

Après des années d'espoir qui restaient vains, les fans de Star Trek vont enfin avoir droit à leur set ! En effet, le groupe LEGO a officiellement teasé l'arrivée de la célèbre saga de science-fiction dans son catalogue. D'après les premières images, la marque devrait d'abord se concentrer dans la série La Nouvelle Génération, qui a marqué la fin des années 1980.

Bien évidemment, la vedette de la vidéo d'annonce n'est autre qu'une minifigure de Jean-Luc Picard sous les traits de Patrick Stewart (X-Men). Dès lors, nous nous attendons à avoir un set de l'USS Enterprise D avec son équipage culte. En plus du Capitaine, le commandeur William T. Riker, le lieutenant-commandeur Geordi La Forge ou encore la conseillère Deanna Troi ont toutes les chances d'être au casting pour cette entrée de Star Trek dans la galaxie LEGO.