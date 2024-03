LEGO s'attaque à l'une des licences les plus cultes au monde depuis des décennies, avec un nouveau set extra qui débarque déjà dans très peu de temps. Date de sortie, infos et prix, tous les détails.

« De nombreuses aventures vous attendent, et le danger guette. Mais vous les vivrez en compagnie de votre groupe d'aventuriers courageux, tous prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes avec des briques » teasait LEGO il y a encore quelques jours. Un message dans le but de faire monter la sauce autour d'un set qui va mettre le paquet avec plus de 3000 briques. Et si vous l'achetez, vous aurez même le droit à un beau cadeau : une seconde construction pour accompagner la principale.

L'un des plus gros sets LEGO d'avril 2024 annoncé

Après quelques semaines d'attente, LEGO est fin prêt à sortir le grand jeu pour une franchise monumentale médiéval-fantastique : Donjons & Dragons. Finis les leaks, c'est désormais sûr, le set LEGO Donjons & Dragon sera disponible le 1er avril 2024. Et la version finale diffère bien du produit Ideas qui a été soumis par un membre de la communauté. Cette construction est toujours composé d'une grande tour, d'un pont, d'une auberge et d'un arbre, mais les couleurs sont bien pétantes qu'auparavant. Le dragon, vert à l'origine, est désormais rouge et orange, et il n'entoure plus la tour comme le précédent modèle. C'est d'ailleurs peut-être ce point qui décevra un peu celles et ceux qui attendaient ce set LEGO Donjons & Dragons.

21348 Donjons et Dragons: Red Dragons Tale

Le set LEGO Donjons et Dragons (21348) est un bon gros bébé de 3745 pièces, qui est affiché au prix de 359,99€. Un tarif qui ne surprendra personne. La particularité de la construction, c'est qu'elle cache de vrais détails suivant l'angle choisi pour la regarder. Elle est vendue avec six minifigurines dont un Arpenteur d'Ombre et un Ours-hibou.

Date de sortie : 1er avril 2024

Référence : 21348

Nombre de pièces : 3745

Nombre de figurines : 6

Prix : 359,99€

Si vous achetez le set LEGO Donjons et Dragons sur la boutique officielle, vous allez recevoir automatiquement un cadeau. Il s'agit d'une seconde construction bien plus petite, composée de 165 pièces, qui représente un coffre mimique. Mais contrairement à l'original, aucun risque qu'il morde malgré ses grosses dents bien énervées, ou qu'il piège les amateurs de briques puisqu'il est animé. Il sera également disponible le 1er avril 2024.