Il y a du très (très) lourd dans les sorties LEGO de juin 2024, du jamais vu même depuis le début de l'année. Pour ce premier mois de l'été, la firme danoise a dégainé des sets pour certaines des plus grandes marques à l'instar de la Tour Barad-dûr du Seigneur des Anneaux, Batman, Harry Potter, Minecraft, Disney avec le Roi lion, La Reine des Neiges ou encore La Belle au bois dormant, et Minecraft. En revanche, en juillet 2024, ce sera le calme plat, malgré la présence de sagas cultissimes.

Les nouveautés LEGO de juillet 2024

En attendant les prochains sets LEGO Mario d'août 2024, on fait le point sur toutes les sorties de juillet 2024. Après des mois très chargés, votre compte en banque devrait un peu souffler. Au total, il n'y a que trois nouveautés majeures, dont une déjà connue. Dès le 1er juillet, les fans de Transformers pourront se procurer le set Bumblebee qui, à défaut d'être aussi impressionnant que celui d'Optimus Prime, reste sympathique. Et il se logera plus facilement sur votre étagère, surtout en mode véhicule. L'écurie Marvel se devait également d'être présente et a choisi l'emblématique Iron Man pour un set encore plus petit que celui de Transformers. Enfin, les amoureux de belles cylindrées seront aussi comblées avec une belle pièce de collection.

10338 LEGO Bumblebee ICONS

Le set LEGO Bumblebee est probablement la pièce maitresse des prochaines arrivées au catalogue du fabricant. Composée de 950 briques, cette construction peut être exposée sous la forme Autobot ou véhicule qui représente une Volkswagen Coccinelle jaune, comme dans le film avec Hailee Steinfield. La figurine articulée dispose d'un jetpack, d'un canon à ions et d'une plaque descriptive.

Date de sortie : 1er juillet 2024

Référence : 10338 LEGO Bumblebee Transformers

Nombre de pièces : 950

Age : 18+

Dimensions : plus de 25 cm de haut | 11 cm de large | 22 cm de profondeur

Nombre de mini-figurines : 0

Prix : 89,99€

40669 Brick Headz Marvel Figurine d’Iron Man MK5

Il est rare que Marvel n'ait pas de sets LEGO à proposer et c'est pourquoi la maison des super-héros a encore une nouveauté à dévoiler. Il s'agit de l'armure MK5 d'Iron Man en format Brick Headz. Une gamme assez particulière qui ne fait pas l'unanimité, mais qui a tout de même son public. Malgré des détails plus grossiers, on peut voir que la figurine est équipée des légendaires propulseurs aux mains et aux pieds.

Date de sortie : 1er juillet 2024

Référence : 40669 LEGO Brick Headz Marvel Iron Man MK5

Nombre de pièces : 101

Age : 10+

Dimensions : plus de 8 cm de haut

Nombre de mini-figurines : 0

Prix : 9,99€

10337 Lamborghini Countach 5000 Quattrovalvole

On change complètement d'univers avec la dernière sortie LEGO de juillet 2024 : la Lamborghini Countach 5000 Quattrovalvole blanche. Le plus gros set du mois avec 1506 pièces au total. Et là, les détails sont au rendez-vous avec une « une direction fonctionnelle, des portes en élytre qui s’ouvrent, un coffre et un capot arrière, un moteur V12 détaillé, des jantes Deep Dish et un grand aileron arrière ».