Les sorties LEGO de juillet 2024 sont plutôt tristounes avec seulement trois nouveautés. 10338 Transformers Bumblebee de la gamme ICONS, 40669 Brick Headz Iron Man MK5 et 10337 Lamborghini Countach 5000 Quattrovalvole. Pour une fois, il n'y a même pas de Star Wars ou d'autres franchises sur lesquelles la firme danoise se repose quasi systématiquement. Mais au mois d'août, les bonnes vieilles habitudes vont reprendre.

Deux sets LEGO d'août 2024 dévoilés en image

Toutes les nouveautés LEGO d'août 2024 ne sont pas encore en ligne, mais on a déjà un aperçu de certains d'entre eux depuis quelque temps maintenant. Et ce sera d'office plus chargé qu'en juillet, puisqu'il y aura au minimum 8 sets inédits qui devraient tous être disponibles dès le 1er août. Après un mois sans Star Wars, la société va mettre le paquet étant donné que tous les ensembles confirmés sont dédiés à la licence iconique de George Lucas. Il y aura notamment un diorama X-Wing contre TIE Fighter, le Faucon Millenium en version noire ou encore la réplique de l'évasion du Saarlac.

Attendez-vous aussi à une figurine à construire C-3PO, en plus d'un set pour fabriquer et personnaliser des petits droides. Vous avez toujours rêvé d'avoir un R2-D2 rose ou totalement noir (ou presque) ? Ce sera possible dans les prochaines semaines. Voici donc les premiers visuels pour ces sets Star Wars LEGO 75392 et 75398 qui coûteront entre 99,99 et 149,99€ à la sortie respective. Le prix final reste toutefois à confirmer, même si les tarifs se calquent en général sur ceux des US.

75392 Set Star Wars pour construire et customiser son droïde

Référence : LEGO 75392

Nombre de pièces : 1186

Nombre de mini-figurines : 2 (Leia Organa jeune et L0-LA59)

Date de sortie : 1er août 2024

Prix : 99,99€

75398 Figurine à construire Star Wars C-3PO

Référence : LEGO 75398

Nombre de pièces : 1138

Age : 9+

Nombre de mini-figurines : 1 (C-3PO miniature)

Date de sortie : 1er août 2024

Prix : 149,99€

Les autres sets LEGO Star Wars d'août 2024

En plus de ces deux sets LEGO Star Wars, on vous rappelle que la société avait déjà officialisé les constructions suivantes :