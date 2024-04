En plus des prochains sets LEGO Star Wars, disponibles en mai 2024, la firme danoise a passé un partenariat avec l'une des plus grosses licences cinématographiques jamais créées.

Les sorties LEGO d'avril 2024 en ont encore après votre portefeuille et ne rigolent pas vraiment. Pour accompagner le lancement de sets Spider-Man à petit prix, la société va mettre en ligne des constructions massives à compter de ce jeudi 4 avril 2024. Les fans du Chevalier Noir vont pouvoir craquer pour l'ensemble Batman : La série animée Gotham City (76271), tandis que Dungeons & Dragons : l'histoire du dragon rouge va ravir les amateurs de la franchise médiéval-fantastique D&D. La facture va être très douloureuse, mais l'entreprise a prévu des sets plus abordables pour une série très connue.

LEGO met la main sur l'un des plus cartons de tous les temps

Pour fêter l'édition 2024 de la journée Star Wars May the 4th comme il se doit, vous pouvez compter sur LEGO. En amont de cet événement annuel, la firme a en effet confirmé la sortie de la nouvelle version du set Sith Infiltrator (75383). Bien entendu, ce n'est qu'un avant-goût des nouveautés de mai 2024 puisque la société a teasé autre chose, mais personne n'y a cru. Pourquoi ? Parce que ce début d'annonce est tombée le 1er avril... et tout le monde a donc pensé à un mauvais poisson. En guise de blague, LEGO a partagé son intention de proposer à la vente un énorme Minion de Moi, moche et méchant. Celui-ci n'existe pas, mais il y a des sets bien réels en revanche.

75583 La demeure de Gru de Moi, moche et méchant

Moi, moche et méchant 4 devrait encore battre des records lors de sa diffusion en salles le 3 juillet 2024. En effet, la licence a cartonné partout le monde et est ni plus ni moins que la saga d'animation la plus lucrative de tous les temps. D'où l'idée d'un set LEGO Moi, moche et méchant dédié à la maison du super-méchant Gru. Une construction de 868 briques avec six minifigurines, dont celle de Gru, plus 3 Minions en complément de la demeure.

Référence : 75583

Date de sortie : 1er mai 2024

Nombre de pièces : 868

Minifigurines : 6

Prix : 99,99€

75582 Gru et ses Minions de Moi, moche et méchant

Le deuxième set LEGO Moi, Moche et méchant (Despicable Me), c'est une version beaucoup plus grande de Gru toujours accompagné de Minions, qui sont au nombre de quatre. Cette fois, pas de maison, mais un support pivotant pour faire tourner les personnages à monter soi-même.

Référence : 75582

Date de sortie : 1er mai 2024

Nombre de pièces : 839

Minifigurines : 0

Prix : 54,99€

Plusieurs sets Moi, moche et méchant débarquent

C'est tout ? Pour l'instant, oui, mais il y a bien d'autres sets LEGO Despicable Me attendus pour le 1er mai 2024 également :