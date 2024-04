Histoire de fêter dignement le 25e anniversaire de la sortie du film La Menace Fantôme ainsi que de la gamme LEGO Star Wars, LEGO a annoncé le lancement d'un ensemble très attendu : le Sith Infiltrator de Dark Maul. Prévu pour le 1er mai, cet ensemble vient enrichir la collection LEGO Star Wars avec une réinterprétation moderne d'un classique apprécié des fans.

LEGO propose une nouvelle version de son set culte

La dernière version du Sith Infiltrator, qui n'avait pas été renouvelée depuis 2015, comporte 640 pièces et porte le numéro de set 75383. Ce modèle propose une conception plus compacte que ses prédécesseurs, suivant ainsi la tendance adoptée par LEGO pour d'autres vaisseaux emblématiques de l'univers Star Wars. Doté d'ailes pliables et d'un cockpit, cet ensemble combine détail et jouabilité, offrant une expérience de construction immersive.

Le prix de vente est de 69,99 euros. Ce nouvel ensemble n'est pas seulement une célébration de La Menace Fantôme, mais il coïncide aussi avec les festivités entourant la journée Star Wars. Mieux connue sous le nom de May the 4th.

En plus du vaisseau, l'ensemble inclut trois minifigurines. Dark Maul, équipé de son sabre laser à double lame, Qui-Gon Jinn et le jeune Anakin Skywalker, enrichissant ainsi l'expérience narrative pour les constructeurs. Des droïdes sondes sont également fournis pour compléter le scénario.

Une bel anniversaire

Un aspect notable de cette sortie est l'inclusion d'une minifigurine exclusive de Saw Gerrera pour célébrer le 25e anniversaire de la gamme LEGO Star Wars. Cette figurine, demandée depuis longtemps par la communauté, rejoint Clone Trooper Fives et Darth Malek dans la série des figurines anniversaire, ajoutant une valeur collectionnable significative à l'ensemble.

L'ensemble Sith Infiltrator n'est qu'une partie des célébrations prévues pour May the 4th. LEGO a prévu une série de sept ensembles en tout. Incluant une diversité de thèmes et de prix, allant de la scène d'évasion de Grogu à 29,99 euros à un UCS Tie Interceptor à 239,99 euros. Des BrickHeadz spéciaux dédiés à La Menace Fantôme ainsi qu'une figurine de Commander Cody viennent compléter cette offre. Promettant aux fans une célébration mémorable de l'univers Star Wars.