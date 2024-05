LEGO vient d'annonce l'arrivée imminente d'un set issu d'une licence tout ce qu'il y a de plus culte. Et si l'on a pas encore tout vu, ça s'annonce déjà colossal !

On le sait, LEGO est habitué aux collaborations, c’est sa marque de fabrique. De jeu de briques pour enfants, à véritable puzzle géant de collection, la firme s’est transformée au fil des années. Maintenant, ce sont de grands enfants qui n’hésitent plus à taper dans le portefeuille qui se jettent sur les nouveautés. Et la prochaine va être colossale et devrait parler à un très grand nombre de fans.

LEGO annonce un set énorme pour les fans du Seigneur des Anneaux

Si on vous parle du Seigneur des Anneaux, ça vous dit quelque chose ? À moins d’habiter au fond de l’océan (et encore), c’est impossible de ne pas connaître cette licence culte. Au moins de nom. L’œuvre de Tolkien va une nouvelle fois être transformée en LEGO avec un set absolument titanesque.

Il y a peu, il faisait l’objet de rumeurs chez les initiés, aujourd’hui, c’est LEGO qui le tease, le Set Barad-dûr arrive et ça va faire très mal. Cette tour gigantesque où trône l’œil non moins énorme de Sauron va bientôt avoir le droit à sa représentation en briques dans un set que les rumeurs annoncent comme énorme. On parlerait ici d’un pack avec près de 5000 pièces dont le prix avoisinerait les 500€ bien tassés.

Pour l’heure, nous n’avons pas plus d’informations à ce sujet, mais elles ne sauraient tarder. Pour l’heure, LEGO nous a simplement offert une brève vidéo mise en scène pour nous teaser l’arrivée imminente du set. On va surveiller ça de très très près. En attendant, vous pouvez aussi jeter un œil aux autres LEGO annoncés il y a peu, des sets Batman ou encore Harry Potter notamment.