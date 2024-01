Les sorties LEGO de janvier 2024 réservent de très jolies surprises dans l'univers jeu vidéo et geek en général. Depuis cette semaine, Super Mario est revenu en force avec plusieurs ensembles d'extensions, Sonic s'est offert également de bien beaux sets, mais d'autres marques de légende étaient à leurs côtés. Des constructions liés à Jurassic World, Spider-Man, Les Gardiens de la Galaxie, Star Wars ou Minecraft, sont venues remplir le catalogue déjà bien massif de la société danoise. L'un des sets inédits pourrait bien remettre en cause votre résolution de freiner vos dépenses dans les briques colorées, si toutefois c'était l'un de vos engagements pour la nouvelle année.

Un set LEGO Marvel encore indispensable pour les fans

Le Masque Spider-Man (76285) vous fait de l'oeil et on vous comprend. Mais ce n'est pas l'unique set LEGO qui pourrait vous pousser à commettre l'irréparable - dépenser encore de l'argent après les fêtes de fin d'année. La firme danoise a mis en ligne un chouette ensemble X-Men qui représente le X-Jet, le vaisseau des mutants. Une construction qui ne contient pas beaucoup de pièces, 359, mais qui affiche de belles dimensions. Plus de 8 cm de haut, 30 cm de long et 25 de large, ce n'est pas rien même si ça n'égale pas les plus gros sets LEGO.

Pour reproduire le X-Jet des X-Men, LEGO s'est appuyé sur la future série Disney+ X-Men 97. Dans le sachet, vous trouverez toutes les briques pour monter l'avion privé et l'équiper de deux fusils à tenons sur chaque côté de l'appareil, et de deux fusils à ressort à placer sous les ailes. Et il y a même deux compartiments pour ranger les tenons, mais également les griffes en adamantium de Wolverine. Le légendaire super-héros Marvel, qu'on reverra (enfin) à l'occasion de Deadpool 3, est présent dans la boîte en tant que mini-figurine aux côtés de sa protégée Malicia, de Cyclope et de Magnéto. Pas mal, non ? On vous laisse juger avec les images ci-dessous et celles de notre galerie.

Et maintenant le sujet qui fait souvent mal : le prix. Le LEGO X-Jet des X-Men 76281 est vendu 84,99€ et il est toujours en stock au moment d'écrire ces lignes.