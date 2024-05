C'est bientôt l'été, et même si ça rime avec vacances, attendez-vous à de grosses sorties LEGO. Des nouveautés qui pourraient peut-être bien mettre à mal vos finances avant d'envisager un séjour en France ou à l'étranger. En mai 2024, la sélection de sets était quasiment dédiée uniquement à Star Wars, mais il fallait bien marquer le coup avec le May the 4th 2024. Et puis, au final, il y a eu d'autres licences Disney et des constructions spéciales comme La fusée Artemis 10341 et La Voie Lactée 31212. Mais pour le mois de juin 2024, vous allez voir que l'expert des briques à une tonne d'ensembles inédits sous le coude.

Notre sélection des sets LEGO de juin 2024

Comme chaque mois depuis quelque temps maintenant, on regarde ce qui se passe du côté de LEGO. Généralement, il y a de quoi faire et l'année est pour le moment dévastatrice pour le portefeuille, et pour l'espace disponible afin d'afficher fièrement vos créations montées. Qu'attendre des prochaines sorties ? Du très lourd à commencer par le phénoménal set Le Seigneur des Anneaux Barad-dûr qui symbolise l'antre de Sauron. Le grand méchant de The Lords of the Rings qui scrute la Terre du Milieu avec l'oeil haut perché sur la tour. Mais d'autres nouveautés LEGO de juin 2024 sont en chemin, et c'est gargantuesque. On n'a pas vu autant des sets inédits depuis le début de l'année. Pour faire un choix, voici une mise en avant de certaines sorties, et comme toujours, un listing à la fin de l'article avec le reste.

10333 LEGO Le Seigneur des Anneaux Barad-dûr

Le Seigneur des Anneaux est l'une des plus grandes œuvres de la pop culture, peu importe le format. Il était donc naturelle que la firme danoise propose autre chose que la réplique de Fondcombe, et ce sera bientôt le cas avec l'immense Tour de Sauron qui s'étend sur 5 étages. C'est déjà colossal, mais si vous le voulez, vous pouvez emboiter d'autres sets pour agrandir encore l'édifice.

Référence : LEGO 10333

Dimensions : plus de 83 cm de haut | 45 cm de large | 30 cm de profondeur

Nombre de pièces : 5471

Nombre de mini-figurines : 10 (Sauron, la Bouche de Sauron, des orcs, Frodon, Sam, Gollum et Gothmofg)

Age : 18+

Date de sortie : 1er juin 2024

Prix : 459,99€

76435 LEGO Harry Potter Le château de Poudlard la grande salle

Harry Potter est également un autre monument de la littérature, mais aussi du cinéma. Pour ce set LEGO 76435, on a une reproduction de la grande salle de Poudlard. Une gigantesque pièce qui sert notamment de réfectoire. Mais c'est surtout l'extérieur qui est modélisé avec, en plus, la cour, les cachots, ou encore des pièces secrètes.

Référence : LEGO 76435

Dimensions : plus de 28 cm de long

Nombre de pièces : 1732

Nombre de mini-figurines : 11 (Harry Potter, Hermione Granger, Ron Weasley, Albus Dumbledore, les professeurs Quirrell et Vector, le Moine Gras, un troll des montagnes, Terry Boot, Daphné Greengrass, Leanne)

Age : 10+

Date de sortie : 1er juin 2024

Prix : 199,99€

76274 LEGO Batman avec la Batmobile contre Harley Quinn et Mr. Freeze

On vous l'a déjà présentée, mais LEGO sort un set Batmobile de Batman la série animée qui surprend par la couleur utilisée. La société a voulu essayer de respecter le code couleur de l'originale, et n'est donc pas parti sur du noir pour ce véhicule mythique. Et cerise sur le gâteau, Le Chevalier Noir peut même être logé dedans grâce à sa cape en tissu et non en dur.

Référence : LEGO 76274

Dimensions : plus de 28 cm de long

Nombre de pièces : 435

Nombre de mini-figurines : 3 (Batman, Harley Queen et Mr Freeze)

Date de sortie : 1er juin 2024

Prix : 74,99€

76273 LEGO La figurine de Batman à construire et la moto Bat-Pod

Le deuxième ensemble Batman avec son Bat-Pod va peut-être plus diviser. Il faut aimer le rendu de Batou mais la moto, elle, est plutôt réussie à première vue. Avis aux fans de The Dark Knight réalisé par Christopher Nolan, puisque c'est de là qu'est inspiré ce set.

Référence : LEGO 76273

Dimensions : plus de 26 cm de haut

Nombre de pièces : 713

Nombre de mini-figurines : 0

Date de sortie : 1er juin 2024

Prix : 74,99€

Toutes les nouveautés LEGO de juin 2024

Voilà pour l'avant-goût des nouvelles sorties LEGO de juin 2024, mais il y a plus. Bien plus. En effet, pour le mois prochain, la société reine dans l'art de la brique compte bien lancer d'autres sets Batman, Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter, Jurassic World, Minecraft, Jurassic World Disney & Pixar. Trêve de suspens, voici tout ce qui vous attend à partir du 1er juin 2024.

Les prochains sets Batman

Les prochains sets Le Seigneur des Anneaux

Le Seigneur des Anneaux : Barad-dûr 10333 | 459,99€ | 4 juin 2024 ou 1er juin pour les insiders

BrickHeadz Legolas et Gimli | 40751 | 19,99€ | 1er juin 2024

Les prochains sets Harry Potter

Les prochains sets Jurassic World

Les prochains sets Disney

Les prochains sets Minecraft