Pour donner de leur importance à ses clients, et les faire revenir le plus souvent possible sur la boutique, LEGO a mis en place le programme Insiders. Plus les membres commandent et plus ils peuvent engranger de points pour avoir accès à des remises par exemple. En outre, ces derniers peuvent précommander à l'avance les nouveautés, et ainsi échapper à une potentielle rupture de stocks. Ce laps de temps s'est désormais écoulé pour l'un des plus gros sets - et des plus beaux si vous êtes fans de la franchise - de l'année.

Le nouveau set LEGO 21348 n'attend que vous !

Ça y est ! Une licence de légende, qui célèbre tout de même ses 50 ans, fait désormais partie des sorties LEGO d'avril 2024. Et pour se mettre à la hauteur de cette franchise, la société a vu les choses en grand. On est loin des 9 090 pièces du Titanic, des 7 541 briques du Faucon Millenium ou de la tour Eiffel avec ses 10 001 éléments, mais le nouveau set se défend avec 3 745 pièces. On ne va pas faire durer le suspense, il s'agit de la construction LEGO 21348 Donjons et Dragons qui comprend... un donjon... et un dragon évidemment !

Le set Dungeons & Dragons : l'histoire du dragon rouge vous envoie dans les Royaumes oubliés et devrait remplir de nostalgie les fans de D&D. Un ensemble LEGO imposant qui est donc constitué d'une taverne avec un toit amovible, d'un donjon, d'une tour et d'une figurine articulée Hurlebraise le dragon rouge, entre autres choses. Car si vous prenez le temps de faire l'observer sous toutes les coutures, vous découvrirez plein de détails. Le plus compliqué sera par conséquent de choisir comment l'exposer.

Référence : 21348 Donjons & Dragons : l’histoire du dragon rouge

Nombre de pièces : 3745

Dimensions : plus de 48 cm de haut | 37 cm de large | 30 cm de profondeur

Nombre de figurines : 6 (hibours, tyrannoeil, guerrière gnome, le drakéide Alax Jadécailles, mage elfe, clerc nain et une fripouille orque)

Date de sortie : disponible

Prix : 359,99€

Donjons & Dragons : l’histoire du dragon rouge enfin dispo

Pour le moment, le set LEGO 21348 qui raconte l'histoire du dragon rouge de D&D est donc enfin disponible pour tout le monde, et plus uniquement pour les membres insiders. Et selon un leak, des minifigurines additionnelles - vendues à l'unité à 3,99€ - pourraient débarquer le 1er septembre 2024. Si ça se vérifie, voici tous les personnages en briques que vous pourrez acquérir à partir de la rentrée prochaine :