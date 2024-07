Les amateurs de la saga Star Wars ont de quoi se réjouir avec la sortie prochaine d'un nouveau set LEGO, permettant de construire et d'exposer l'emblématique droïde C-3PO. Ce set collector, destiné principalement aux adultes, sera disponible en précommande dès aujourd'hui au prix de 139,99 euros et sera officiellement mis en vente le 1er août 2024.

Un set LEGO aux détails soignés

Ce set LEGO Star Wars propose une expérience de construction immersive avec ses 1 138 pièces. Les fans pourront recréer fidèlement chaque détail de C-3PO, un des personnages les plus appréciés de la galaxie Star Wars. La figurine, mesurant plus de 38 cm de haut, est conçue pour permettre la rotation de la tête et le mouvement des bras, offrant ainsi la possibilité de poser le droïde dans des positions familières.

Ce modèle est un cadeau parfait pour les adultes nostalgiques de la saga Star Wars ou pour les collectionneurs de sets LEGO Star Wars. Le set inclut un support orné d'une plaque C-3PO et une minifigurine de C-3PO, ainsi qu'une brique spéciale célébrant le 25e anniversaire de LEGO Star Wars.

Pour une présentation encore plus attrayante, les constructeurs peuvent exposer C-3PO aux côtés du droïde R2-D2 (set 75379, vendu séparément). Une des caractéristiques amusantes de ce set est la possibilité de positionner le bras de C-3PO pour qu'il tapote la tête de son vieil ami R2-D2, ajoutant une touche de nostalgie à l'exposition.

Grâce à l'application LEGO Builder, les constructeurs peuvent profiter d'une expérience de construction intuitive. L'application permet de zoomer, faire pivoter le modèle en 3D, suivre la progression et sauvegarder tous les sets en un seul endroit, facilitant ainsi l'assemblage des pièces et la gestion de la collection.