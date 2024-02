LEGO n'envisage clairement pas de se calmer sur les partenariats avec des licences qui parlent à tout le monde. Dans les prochaines semaines, la firme danoise va (encore) s'attaquer à Harry, Star Wars ou Fortnite, et va voir si le succès peut être au rendez-vous avec une BrickHeadz Mercredi. Mais cette année, une saga au carton planétaire fête ses 50 ans, et c'est une opportunité que la société ne pouvait pas laisser passer. Un gros set bien cher a déjà été confirmé pour le mois d'avril, mais surprise, il y a d'autres choses en développement pour la rentrée.

LEGO a une autre surprise pour les 50 ans de Donjons et Dragons

Un set LEGO Donjons et Dragons, ça vous dirait ? Oui ? Ça tombe bien dans la mesure où une construction de la gamme Ideas a été officialisée. Un bel ensemble dynamique avec un donjon, une taverne, une crypte et la tour des sorcières appelé « Dragon's Keep: Journey's End ». Le projet a été validé en début d'année, mais sortira déjà en avril prochain au prix de 359,99 $. Un set qui comprend plus de 3000 pièces ainsi que six minifigurines. Voilà pour le gros morceau, mais LEGO pense également aux plus petites bourses.

Selon un leak, des minifigures LEGO Donjons et Dragons seront disponibles le 1er septembre 2024. Et la firme danoise ne veut pas faire les choses à moitié puisqu'elle devrait lancer 12 pièces différentes. Le prix est supposé être identique aux minifigurines actuelles : 3,99€ l'unité. Voici la liste des personnages qui ont leaké à l'avance :

Magicien Tieffelin avec son bébé dragon rouge

Paladin Dragonborn doré et son bouclier

La sorcière Tasha et son chaudron

Un aigle de la race Aarakocra ranger avec son chien

Le flagelleur mental et son dévoreur d'intellect

Une femme naine barbe accompagnée de sa hache

Le vampire, maître nécromancien et guerre aguerri Strahd von Zarovich avec son épée

Sorcier de guerre Githyanki équipé de sa lame

Un druide Halfling et son oiseau

Un second druide Halfling avec un luth

La Dame des Douleurs et son cube

La cruelle Liche Szass Tam avec un crane

Il n'y a pas encore de visuels des minifigures LEGO Donjons et Dragons, contrairement au gros set Dragon's Keep: Journey's End. Mais attention. L'image ci-dessous est issu du projet Ideas avant qu'il ne soit validé. La construction pourrait ne pas être complètement identique lors du lancement dans quelques semaines, même si ça donne une bonne idée du produit final.