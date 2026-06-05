LEGO repousse les limites de la construction en briques avec son tout nouveau set qui dépasse tout ce que le fabricant a pu produire jusqu'à aujourd'hui.

En presque une décennie d'existence, le groupe LEGO nous en a fourni des sets de toutes formes et de toutes sortes. Pour autant, le fabricant de briques le plus connu au monde parvient encore à se surpasser et à nous surprendre. Sa dernière nouveauté, maintenant disponible en précommande, est tout simplement le plus colossal jamais vu.

Vous n'avez jamais vu un set LEGO aussi monumental

Ce qui est bien avec LEGO, c'est qu'il y a des sets pour tous les goûts. Si certains se tournent plutôt vers des gammes qui rendent hommage à leurs licences de cœur, comme Batman, Harry Potter ou encore Zelda, d'autres à l'âme de bâtisseurs cherchent à relever des défis de construction avec des pièces monumentales.

Justement, LEGO vient d'officialiser son plus grand set jamais produit à ce jour. Il s'agit d'une reproduction d'une œuvre architecturale légendaire, à savoir la Sagrada Família. Avec plus de 12 000 pièces, c'est un chantier colossal qui attend les plus ambitieux. Alors que la construction de cette basilique mythique de Barcelone, élaborée par Antoni Gaudí, n'a jamais été totalement aboutie, parviendrez-vous à aller au bout du set LEGO ?

© The Lego Group.

Tous les détails du set Architecture 21065 La Sagrada Família

Le set Sagrada Família est une pièce historique pour LEGO dès lors qu'aucun autre auparavant n'a été aussi gigantesque. Il faudra un peu de place chez vous pour l'installer avec ses 62 cm de hauteur. Mais, une fois achevé, l'œuvre sera une belle démonstration décorative de votre persévérance et de votre goût pour l'architecture catalane. Cependant, une telle structure vaut son pesant d'or. Comptez 749,99 €, les précommandes sont ouvertes :

Référence : 21065

: 21065 Nombre de pièces : 12 060

: 12 060 Minifigures : Aucune

: Aucune Dimensions : 62 cm de haut, 47 cm de large et 39 cm de profondeur

: 62 cm de haut, 47 cm de large et 39 cm de profondeur Âge : 18+

: 18+ Date de sortie : 1 er novembre 2026

: 1 novembre 2026 Prix : 749,99 €