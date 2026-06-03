LEGO dévoile encore de nouveaux sets pour l'une des franchises les plus populaires chez les gamers de tous les âges. Ça va beaucoup plaire, c'est certain.

Décidément, LEGO n'en a pas fini avec Pokemon. Les amateurs de briques et passionnés des monstres de poche vont pouvoir s'offrir encore plusieurs sets qui collent totalement à l'esprit des jeux. Deux d'entre eux sont d'ailleurs produits dans la gamme « SMART Play » pour encore plus d'interactivité. Si cela vous parle, certaines précommandes ont déjà ouvertes, alors n'attendez pas.

Un premier set LEGO en précommande pour des combats intenses

C'est une rencontre dont beaucoup rêvaient depuis longtemps. LEGO s'est enfin associé à Pokemon pour produire des sets d'ores et déjà iconiques. Après les grosses pièces qui ont lancé la collection, le fabricant décline peut à peut les monstres de poche en sets plus accessibles.

C'est le cas du set LEGO SMART Play « Combat entre Poussacha, Chochodile et Coiffeton ». Rassemblant les trois starters de Pokemon Ecarlate et Violet, chacun d'entre eux comporte des Smart Tags compatibles avec les Smart briques (vendues séparément). Ainsi, vous pouvez rendre votre affrontement encore plus vivant avec ces accessoires qui réagissent entre eux.

Référence : 72158

: 72158 Date de sortie : 1 er août 2026

: 1 août 2026 Nombre de pièces : 313

: 313 Minifigures : Aucune

: Aucune Âge : 8+

: 8+ Prix : 34,99 €

© The Lego Group / The Pokémon Company.

D'autres sets bientôt disponibles

En plus de cela, trois autres sets LEGO Pokemon seront bientôt disponibles en précommandes. Un autre modèle de SMART Play s'est notamment dévoilé. Il représente un Métamorph transformé en Carapuce accompagné d'une télévision. C'est typiquement le genre de pièce de collection qui parlera aux fans de Pokopia.

Enfin, LEGO s'apprête à sortir deux sets Pokemon parfaits pour les dresseurs. Le premier représente une Honor Ball, la fameuse Ball blanche avec une rayure rouge apparue pour la première fois dans les version Rubis et Saphir. Le second est un lot de fournitures en brique pour tous les dresseurs.





© The Lego Group / The Pokémon Company.