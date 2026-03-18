LEGO serait en train de préparer le terrain pour l'arrivée du plus grand set de toute son histoire, et sa sortie serait imminente. De nouvelles informations viennent de leaker, provenant d'un informateur des plus fiables dans le secteur. Le set s'annonce absolument colossal et devrait attirer l'attention des collectionneurs à coup sûr.

Le plus grand set LEGO de l'histoire arrive et va être énorme

D'après certains informateurs, le plus gros set de toute l'histoire de LEGO arrive et c'est un monument historique absolument sublime. Actuellement, d'après la liste officielle de LEGO, le plus grand set de tous les temps n'est autre qu'une représentation de la carte du monde avec quelques 11 000 pièces. Il est suivi de très près par la Tour Eiffel, une sculpture colossale qui mesure 1,50 m de hauteur pour 10 001 pièces. C'est non seulement le second plus gros set de l'histoire de la marque, mais aussi le plus grand jamais créé.

Mais le prochain set LEGO va frapper encore plus fort puisqu'il comptabilise plus de 12 000 briques d'après les leaks. Ce set représenterait la sublime Sagrada Familia, l'imposante cathédrale de Barcelone. Le set ferait partie de la gamme Architecture de LEGO, ce qui signifie que la sculpture devrait avoir une tonne de détails. Avec exactement 12 060 petites briques, on espère bien. Les collectionneurs ne devraient plus avoir longtemps à attendre puisqu'il est dit que le set 21065 Sagrada Familia devrait sortir dès le 1er juillet 2026 et se vendre visiblement aux alentours de 600 dollars. On peut s'attendre à la même chose en euros à peu de chose près.