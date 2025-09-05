La rentrée va être absolument magique grâce aux sets LEGO® Harry Potter ! Découvrez de magnifiques pièces à monter et à collectionner à des prix des plus raisonnables.

Si le rêve de faire vos études à Poudlard brûle toujours dans votre cœur d'apprenti sorcier, LEGO® a de quoi vous mettre des étoiles dans les yeux. Pas besoin de baguette magique pour vous immerger dans le monde né de l'imaginaire de J. K. Rowling. Plusieurs sets Harry Potter de choix vous attendent.

Un set LEGO® Harry Potter™ grandiose pour Pré-au-Lard

C'est le plus impressionnant et le plus complet set LEGO® de cette sélection : l'édition collector du Village de Pré-au-Lard. Retrouvez les devantures magiques que visitent Harry Potter et ses amis tout au long de leurs études à Poudlard. Passez même derrière le comptoir grâce à cette construction qui vous entraîne aussi à l'intérieur des échoppes.

Le Village de Pré-au-Lard – Édition Collector #76457 présente une structure détaillée, retranscrite à l'aide de 3228 pièces. En tout, vous pourrez agencer 7 bâtiments et faire vivre la rue par l'intermédiaire des 12 minifigures incluses, dont celle de Harry Potter, Albus Dumbledore, McGonagall et même Katie Bell ! Proposé à 379,99 €, c'est un set LEGO® parfait pour les collectionneurs.

LEGO® vous donne une leçon de Quidditch

Le sport le plus populaire chez les sorciers n'est autre que le Quidditch. Même les étudiants de Poudlard peuvent s'y adonner en prenant part à un tournoi annuel entre les quatre Maisons de l'école. Tout collectionneur fan de Harry Potter se doit donc d'avoir son set LEGO® !

Construisez La Leçon de Quidditch #30706 en LEGO® grâce au set de 27 pièces actuellement offert pour tout achat d'une valeur minimum de 40 € dans la collection Harry Potter™. L'offre prend fin le 7 septembre, date à laquelle cette construction repassera au mini-prix de 3,99 €.

Poudlard vous ouvre les portes de la Salle sur Demande

Révélée dans le cinquième volet de la saga Harry Potter, la Salle sur Demande devient le lieu de prédilection pour les réunions de l'Armée de Dumbledore. Elle occupe également une place d'importance dans Le Prince de sang-Mêlé. Rare sont ceux qui connaissent son existence, alors sautez sur l'occasion d'avoir votre reproduction LEGO®.

Une belle offre vous attend pour construire votre propre version LEGO® de la Salle sur Demande #40770. Composé de 202 pièces, comprenant une minifigure de Neville Londubat, c'est une pièce de choix pour quiconque se passionne pour l'école de Poudlard. D'ordinaire proposé à 19,99 €, ce set est offert pour tout achat de 130 € minimum dans la collection Harry Potter™.

Complétez votre set LEGO® Harry Potter avec le panneau de Pré-au-Lard

Comme dit l'adage, toutes les routes mènent à Pré-au-Lard. Ce lieu iconique établi à proximité de Poudlard voit les allers et venus constants de sorciers de tous horizons, y compris le jeune apprenti Harry Potter. Des livres jusqu'au jeux de la franchise, beaucoup de Moldus rêvent d'y mettre le pied.

Offrez-vous un petit bout du village avec le Panneau de Pré-au-Lard #5009867. D'une hauteur de 7 cm pour 7 cm de large, cette pièce de collection à tout ce qu'il faut pour décorer votre intérieur. Petit clin d'œil aux fans, il s'accompagne des enseignes de la boutique Honeydukes™ et des pubs Les Trois balais et La Tête de Sanglier. Exceptionnellement, il vous est offert pour tout achat du set LEGO® Harry Potter™ Village de Pré-au-Lard – Édition Collector d'ici au 7 septembre 2025.

Adoptez Fumseck, le phénix de Dumbledore en LEGO®

Les fans des films s'en souviendront surtout dans Harry Potter et la Chambre des Secrets. Mais, les lectrices et lecteurs auront aussi en mémoire toutes les occurrences de Fumseck, cet oiseau magique qui vient plusieurs fois en aide au jeune héros.

LEGO® lui dédie un set entier, Fumseck : le phénix de Dumbledore #76448, de 299 pièces. À vous alors de reproduire le fameux volatile articulé, accompagné de sa forme d'oisillon mais aussi de l'épée de Gryffondor et du Choixpeau magique. Pour 19,99 €, offrez-vous ce set et reproduisez certaines des scènes les plus iconiques de la saga.

Le monstrueux livre des monstres de Harry Potter est à vous

Tout bon étudiant de Poudlard se doit d'être bien équipé ! Or, l'attirail d'un apprenti sorcier ne se compose pas que d'un balai et d'une baguette, mais aussi d'ouvrages instructifs. Parmi eux, il y en a cependant un qui se démarque particulièrement, et Harry Potter en a fait l'expérience dans sa troisième année d'études.

Le Monstrueux livre des monstres #76449 se décline en LEGO® dans un set plus vrai que nature de 518 pièces. Il est même articulé pour imiter le véritable ouvrage ! Enfin, il s'accompagne lui aussi d'une minifigure de Neville Londubat qui tient en main une version miniature du livre. Voilà un modèle de choix disponible à 59,99 €.