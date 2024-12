C’est la rentrée pour les géants de la SVOD et Prime Video commence en douceur. Comme Netflix, Max et Disney+, la plateforme d’Amazon ajoute quelques nouveautés à son catalogue. Cette semaine, on aura donc le droit à quelques petites sorties, mais clairement moins qu’habituellement. On notera cependant l'intégrale d’une saga de films carrément culte, et l’arrivée d’une série inédite prometteuse.

Tous les films Prime Video du 30 décembre 2024 au 5 janvier 2025

Peu de films cette semaine, mais Prime Video joue la sécurité avec une saga résolument culte. Oui, qu’on l’aime ou non, Twilight aura marqué l’histoire du cinéma, ne serait-ce que pour le mouvement qu’elle a lancé, mais en plus pour l’engouement qu’elle a suscité. Fans hystériques, films qui s’enchainent… le genre s’est par la suite multiplié avant de perdre de sa superbe quelques années plus tard. Mais des cendres fumantes de la franchise sont nées deux stars, Kristen Stewart et Robert Pattinson, que l’on voit partout désormais.

En plus de l’intégrale de Twilight, on notera aussi la présence de Undercover : une histoire vraie avec Matthew McConaughey et Richie Merritt. On y suit l’histoire réelle d’un père modeste et de son fils qui se lance dans le trafic, alors que l’adolescent est en réalité un indic du FBI qui s’apprête à devenir une légende du trafic de drogue.

1/01 Undercover : une histoire vraie Twilight - L’intégrale des 5 films



3/01 Elevation



Toutes les séries de la semaine du 30 décembre 2024 au 5 janvier 2025

Côté série, pas grand-chose non plus cette semaine sur Prime Video, si ce n’est l’arrivée de On Call, une toute nouvelle série portée par Troian Bellisario (Pretty Little Liars). On y suivra le quotidien d’une policière de Long Beach qui se verra attribuer une jeune recrue et devra la former. Malheureusement, la réalité est tout sauf facile. La série tire son épingle du jeu par le réalisme de sa mise en scène et de son propos, à suivre donc.