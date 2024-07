Les maigres sorties LEGO de juillet 2024 sont maintenant disponibles. Hormis la Lamborghini Countach 5000 Quattrovalvole 10337 qui semble aux abonnés absents. Le stock devrait néanmoins être en ligne d'ici le 3 juillet prochain, soit mercredi. C'est l'un des mois les moins chargés de l'année, mais ça va changer d'ici quelques semaines. Plusieurs set Star Wars et Mario ont déjà été annoncés, et vous pouvez rajouter une construction inédite pour la bande de super-héros du MCU.

Un chouette set LEGO de plus dans les nouveautés d'août 2024

Depuis le début de l'année, LEGO diversifie sa gamme avec des sets dits « Mid Scale ». Des modèles réduits d'ensembles déjà sortis par le passé comme le Faucon Millenium 75375 ou R2-D2 75379. Et une fois n'est pas coutume, le prix est ajusté en conséquence et est donc plus doux. Mais cela présente un autre avantage caché pour les petits logements. Étant donné qu'il s'agit d'une version de taille plus petite que celle de sets LEGO originaux, ça prend beaucoup moins de place. Dans le cas du Faucon Millenium, il y a même un support pour suspendre le vaisseau comme s'il était en train de voler.

Ce concept, qui a l'air de fonctionner, sera repris pour le set 76295 LEGO Marvel Super Heroes L'héliporteur Avengers qui sortira le 1er août 2024. Moyennant un prix de 79,99€, hors promotion, vous pourrez construire le vaisseau des Avengers de manière plus fidèle qu'avec l'ancien set 76153. Comme pour le Faucon Millenium, un support détachable est compris dans chaque boîte. À première vue, cette déclinaison mid-scale remplit pleinement sa fonction et devrait plaire à pas mal de monde. L'interaction est forcément plus limité que sur d'autres répliques, et il n'y a pas non plus de minifigurine à exposer à côté de ce set LEGO 76295 Avengers. Si vous êtes intéressés, les précommandes sont déjà ouvertes pour toutes et tous.