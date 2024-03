Les sets LEGO en chassent d'autres et on ne peut rien y faire. En mars, la firme danoise prouve encore sa puissance de frappe et son aura qui lui permet de s'associer aux plus grands noms du divertissement. Qu'ils s'agisse de comics, films, séries ou de jeux vidéo. L'entente avec Nintendo se passe par exemple à merveille, et depuis quelques jours, des constructions Animal Crossing sont proposées sur la boutique officielle. D'autres licences sont aussi traitées avec soin, mais pour le coup, l'une d'elles est au-dessus de la mêlée.

Une saga intergalactique dans les sorties LEGO de mars 2024

Les nouveautés LEGO de mars 2024 font la part belle aux licences de renom possédées par Disney. On a notamment La Chaumière de Blanche-Neige et des Sept Nains, La Reine des Neiges, Stitch ou encore Encanto. Mais il y a également des séries que la firme de Mickey a acquis après coup, dès lors que Marvel est passé sous son giron. Cela inclut la franchise qui tisse sa toile depuis des décennies, Spider-Man. Grâce à ses rachats, la société aux grandes oreilles a aussi sécurisé tout ce qui touche à Star Wars. Un mythe parmi les mythes qui a une place très chère au sein de LEGO et ces nouveaux sets le démontrent.

75379 LEGO R2-D2 Star Wars (échelle réduite)

Après le RD-D2 bien grand, LEGO tente un nouveau coup avec la mise en ligne d'un modèle réduit. Un set plus petit, avec plus de limites que l'original, mais qui n'est pas vendu au même prix. C'est même plus de deux fois moins cher. Si la construction est plus ramassée, elle possède une tête rotative à 360°, une troisième jambe non rétractable cette fois, un périscope et des outils amovibles. Et pour faire craquer les fans, il y a un mini R2-D2, mais surtout une minifigurine Dark Malak 25e anniversaire.

Date sortie : disponible

Référence : 75379

Dimensions : plus de 24 cm de haut | 16 cm de large | 11 cm de profondeur

Nombre de pièces : 1 050

Nombre de mini-figurines : 2

Prix : 99,99€

75375 Faucon Millenium Star Wars (échelle réduite)

Le Faucon Millenium a subi un traitement identique et il est donc possible de faire trôner le vaisseau de légende dans son salon plus facilement. Et sans y laisser un SMIC puisque cette version ne dépasse pas la barre des 90 euros. Un bon plan ? Si l'on met de côté les concessions, il semble réellement réussi et a son propre charme. Il est accompagné d'un support LEGO Star Wars 25e anniversaire pour le mettre en suspension. Il vole !

Date sortie : disponible

Référence : 75375

Dimensions : plus de 13 cm de haut | 24 cm de long | 19 cm de large

Nombre de pièces : 921

Nombre de mini-figurines : 0

Prix : 84,99€

75376 Vaisseau Tantive IV Star Wars

Le vaisseau de la Maison Organa, le Tantive IV, est également dans les sorties LEGO de mars 2024 et servira à recréer la scène d'introduction légendaire de Star Wars 4 Un Nouvel Espoir. Comme pour le Faucon Millenium, on trouvera dans la boîte des briques pour un support 25e anniversaire afin de faire léviter l'engin. En termes de détails, préparez-vous à installer les moteurs et turbolasers.

Date sortie : disponible

Référence : 75376

Dimensions : plus de 15 cm de haut | 32 cm de long | 11 cm de large

Nombre de pièces : 654

Nombre de mini-figurines : 0

Prix : 79,99€

75387 Embarquement sur le Tantive IV Star Wars

Pour compléter la scène de Star Wars 4, il y a en plus un diorama « Embarquement sur le Tantive IV ». Une séquence où Dark Vador et les Stormtroopers envahissent le navire spatial. Si le set n'est pas très grand, sachez qu'il peut prendre une autre dimension en se connectant à d'autres constructions du même type. Mais il faut être motivé à acheter l'ensemble plusieurs fois. Contrairement aux vaisseaux, sept minifigurines sont présentes avec Dark Vador, l'ARC Trooper Fives, 2 soldats rebelles, 2 Stormtroopers et le Capitaine Antilles.

Date sortie : disponible

Référence : 75387

Dimensions : plus de 8 cm de haut | 22cm de large | 13 cm de profondeur

Nombre de pièces : 502

Nombre de mini-figurines : 7

Prix : 54,99€

75377 La Main Invisible Star Wars

On termine avec la flotte du Général Grievous dans Star Wars 3 : La Revanche des Sith, LEGO La Main Invisible. Au niveau des possibilités, attendez-vous à pouvoir scinder le véhicule en deux, en séparant l'avant de l'arrière, grâce aux connecteurs et aux clips. Un ajout qui plaira aux fans et qui leur permettra de se refaire des scènes du film, mais en version briques colorées.