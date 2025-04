On arrive bientôt à la fin du mois et il est temps de se pencher plus en détail sur les prochaines sorties LEGO. Et on ne peut pas dire que les nouveautés d'avril 2025 aient été très prolifiques étant donné que les fans de briques colorées n'ont pu se procurer que quatre sets en tout et pour tout, dont le sublime 43263 Disney Le château de La Belle et la Bête. Heureusement, sauf pour votre compte en banque, le catalogue sera bien plus fourni dans les prochains jours, en particulier si vous êtes fans de la Guerre des Étoiles et que vous attendez avec impatience le May the 4th.

Notre sélection LEGO de mai 2025

Qu'attendre des nouvelles sorties LEGO de mai 2025 ? Du très lourd pour les fans de Star Wars puisque comme chaque année, la firme danoise se plie en quatre pour le May the 4th en agrémentant son catalogue de sets jamais vus, des rafraichissements d'ensembles existants, mais aussi une remise en avant des constructions les plus populaires et impressionnantes de ces dernières années. En termes de nouveautés pures et dures, la lignée des Fett sera clairement mise à l'honneur avec notamment le set 75409 Star Wars Le vaisseau de classe Firespray de Jango Fett, qui est le plus gros de cette sélection.

Dans ces nouveaux sets Star Wars de mai 2025, on trouve également des œuvres à monter dédiées à Kylo Ren ou encore au droide C1-10P. Mais l'une des sorties les plus chouettes, c'est sans doute le logo LEGO Star Wars qui pourra trôner fièrement aux côtés de celui de Marvel par exemple. Au milieu de tout ça, on a aussi quand même un set 76323 Marvel Combat final d’Avengers : Endgame.

75409 Star Wars Le vaisseau de classe Firespray de Jango Fett

Référence : 75409 LEGO Star Wars Le vaisseau de classe Firespray de Jango Fett

Dimensions : plus de 19 cm de haut | 44 cm de long | 39 cm de large

Nombre de pièces : 2970

Nombre de mini-figurines : 2 (Jango Fett, jeune Boba Fett)

Age : 18+

Date de sortie : 4 mai 2025

Prix : 299,99€

75407 Logo de Star Wars en briques

Référence : 75407 LEGO Logo de Star Wars en briques

Dimensions : plus de 13 cm de haut | 3 cm de profondeur | 30 cm de large

Nombre de pièces : 700

Nombre de mini-figurines : 0

Age : 18+

Date de sortie : 1er mai 2025

Prix : 69,99€

75408 Star Wars Le casque de Jango Fett

Référence : 75408 LEGO Star Wars Le casque de Jango Fett

Dimensions : plus de 21 cm de haut | 11 cm de profondeur | 12 cm de large

Nombre de pièces : 616

Nombre de mini-figurines : 0

Age : 18+

Date de sortie : 1er mai 2025

Prix : 79,99€

75406 Star Wars La navette de commandement de Kylo Ren

Référence : 75406 LEGO Star Wars La navette de commandement de Kylo Ren

Dimensions : plus de 26 cm de haut | 13 cm de long | 44 cm de large

Nombre de pièces : 69,99€

Nombre de mini-figurines : 0

Age : 18+

Date de sortie : 1er mai 2025

Prix : 69,99€

76323 Marvel Combat final d’Avengers : Endgame

Référence : 76323 LEGO Marvel Combat final d’Avengers Endgame

Dimensions : plus de cm de haut | cm de profondeur | cm de large

Nombre de pièces : 11

Nombre de mini-figurines : (Captain America, Black Panther, Iron Man, la Sorcière rouge, Ant-Man, Iron Spider, Docteur Strange, le Faucon et un Chitauri, Thanos, robot Ant-Man)

Age : 10+

Date de sortie : 1er mai 2025

Prix : 99,99€

Toutes les nouveautés LEGO de mai 2025

Quelles sont les autres nouveautés LEGO de mai 2025 ? Hormis un pack de voitures F1, et donc le set Marvel Avengers, c'est réellement le mois de Star Wars. On vous propose la liste des ensembles du SW Day 2025 ainsi que les constructions déjà disponibles mis en avant pour le May the 4th 2025. À partir de 40 euros d'achat Star Wars, vous pourrez obtenir gratuitement un 30708 Faucon Millenium miniature, tandis que le 5009394 Porte-clés Vaisseau de Jango Fett sera offert pour l'acquisition du vaisseau Firespray. Voici toutes les sorties LEGO de mai 2025 avec du lourd pour cette saga légendaire qu'est Star Wars.

LEGO Star Wars

Marvel

Autre