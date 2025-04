Toutes les bonnes choses ont une fin, même chez LEGO il faut croire. Plusieurs sets d’une licence hyper culte ont désormais une date à laquelle ils ne seront plus disponibles. Ce sont des choses qui arrivent, mais l’on n’aurait pas vraiment pensé que ça arriverait “si vite” pour cette licence qui est pourtant un immense carton. Quoi qu’il en soit si vous êtes fans de cette dernière, il va falloir s’activer à compléter votre collection.

LEGO annonce la fin de plusieurs sets tirés d'une licence culte

Avis aux fans de LEGO, plusieurs sets aux couleurs d’Animal Crossing, licence culte de Nintendo, seront prochainement retirés de la vente et leur production sera arrêtée. Depuis le partenariat entre les petites briques et la saga de jeux vidéo, plusieurs sets ont vu le jour. Les sets sont moins nombreux et moins impressionnants que ceux que l’on peut trouver du côté de chez Mario par exemple, et ce n’est pas vraiment surprenant. Quoi qu’il en soit, prochainement, plusieurs sets LEGO Animal Crossing seront supprimés des points de ventes et totalement arrêtés, ce qui va avoir pour effet de les rendre rares pour les collectionneurs moyens. La plupart d'entre eux seront retirés dès la fin de l’année, et d'autres suivant courant 2026.

Il ne vous reste donc plus que quelques mois pour en profiter, et ce, avant que des petits malins s'emmêlent et en achètent par paquet de 20 avant de les revendre à prix d’or, on connaît le processus. À noter que ce n’est pas parce que la production de ces sets s’arrête que le partenariat entre LEGO et Animal Crossing sont mis à mal. D’autres peuvent arriver plus tard. Voici donc la liste des sets qui seront prochainement impactés, et la date à laquelle tout s’arrêtera :

Retrait le 31 décembre 2025

Les sets LEGO retirés le 31 juillet 2026

Retrait le 31 décembre 2026