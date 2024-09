Bonne nouvelle pour les fans de Pixar et de LEGO ! Le 6 septembre 2024, LEGO a officiellement annoncé que le set Disney Pixar Luxo Jr. Lamp verra enfin le jour. Ce projet, soumis via LEGO Ideas par l’utilisateur T0BY1KENOBI25150, a franchi toutes les étapes de validation et entre désormais en production.

Un set iconique en préparation

Après avoir été en « considération supplémentaire » à deux reprises, l'icône des studios Pixar sera bientôt disponible en briques LEGO. C’est une excellente nouvelle pour les passionnés qui suivent de près les annonces de LEGO Ideas. Le timing est parfait : en 2025, nous célébrerons les 30 ans de Toy Story, le tout premier film qui a propulsé Pixar sous les projecteurs.

Quoi de mieux pour marquer cet anniversaire que de rendre hommage à la célèbre lampe Luxo Jr., qui fait partie intégrante du logo emblématique du studio d'animation ? Ce set sera une manière idéale de célébrer cet événement et d’enchanter les fans de Pixar comme de LEGO.

Un projet qui a pris son temps

Le parcours du set Disney Pixar Luxo Jr. Lamp n’a pas été de tout repos. Après avoir passé plusieurs phases d’examen lors de la deuxième revue LEGO Ideas de 2023, il a fallu un peu de patience avant d’avoir une réponse définitive. Mais désormais, c’est confirmé : le set est en route ! LEGO a d’ailleurs tenu à remercier ses fans pour leur soutien et leur patience tout au long de ce processus.

Conçu par T0BY1KENOBI25150, ce projet a séduit de nombreux passionnés grâce à sa recréation fidèle de la lampe en briques. Pour en savoir plus sur la soumission originale et son parcours, vous pouvez consulter le blog des 10 000 soutiens, où tous les détails de cette aventure sont partagés. On ne connait pas encore le prix de vente de ce futur set. On sait seulement qu'il fait 224 briques (pour le moment).

