Un set LEGO baisse à nouveau son prix et il concerne un gros jeu qui fait l'actualité. Un objet de collection sorti en 2022 qui a fait la joie des amateurs de briques et de la franchise concernée.

Le set LEGO Horizon Forbidden West en promotion

Vous avez rêvé d'avoir un Grand-Cou dans votre salon ? Bien qu'il ne soit évidemment pas à l'échelle 1:1, LEGO a offert un magnifique set en 2022. Une maquette Horizon Forbidden West de 1222 pièces qui représente l'une des machines phares de la franchise de Guerrilla Games. Un Grand-Cou. Une créature non hostile sur laquelle on peut grimper pour les pirater, et ce dans l'optique d'afficher des points d'intérêts sur la carte du jeu. L'un des dinosaures robotiques les plus impressionnants qui existent dans la licence.

Ce set LEGO comporte 1222 briques comme dit plus haut et mesure « plus de 34 cm de haut, 23 cm de large et 17 cm de profondeur ». Pour bien se tenir, cette machine repose sur un socle où l'on peut voir un bouleau, un feu de signalisation rouillé avec une plante grimpante et des herbes hautes. En plus, il est possible d'ajouter deux figurines. Une pour Aloy, l'héroïne d'Horizon Zero Dawn et de sa suite, et un Veilleur. Une autre machine qui est nettement plus sur la défensive qu'un Grand-Cou.

Le site Hellobricks est tombé sous le charme de ce set LEGO 76989 Horizon Forbidden West. Lors de leur critique, ils ont conclu que c'était « un très beau modèle d’exposition, avec une jolie base pour le mettre en valeur, un bon compromis au niveau de la taille, de jolis détails, une minifig superbe, une expérience de construction techniquement intéressante et un prix raisonnable » via Hellobricks. Sur le site de LEGO, les avis sont également positifs. Quant à nous, c'est un peu comme notre backlog de jeux, on a pas trouvé le temps de le monter. Mais ça a l'air effectivement du bel ouvrage.

Vendu normalement 89,99 euros, il est disponible temporairement à 61,99 euros.

Des maquettes Mario, Sonic, Star Wars...

Le Grand-Cou qui n'est pas présent dans le DLC Horizon Forbidden West Burning Shores est loin d'être le premier, ni le dernier, set LEGO jeu vidéo à sortir. D'ici cet été, la firme suédoise s'alliera avec Nintendo pour deux sets majeurs Mario avec l'incroyable licence Donkey Kong. À la même date, un autre constructeur japonais sera mis à l'honneur : SEGA.

Cette fois, ce sera pour quatre sets Sonic autour de Green Hill ou encore l'atelier de Tails avec, en plus des décors, des figurines du hérisson bleu, du petit renard roux, d'Amy ou de l'infâme Dr. Robotnik. Pour un prix raisonnable, qui sort du cadre du jeu vidéo, une scène légendaire de Star Wars a été recréée à partir de briques. Une maquette déjà disponible.

Enfin, dans les nouveautés LEGO jeux vidéo / geek, il y a un magnifique set Seigneur des Anneaux. Mais là, ce n'est plus le même tarif, ni le même encombrement. Vous pourrez fabriquer Fondcombe, avec la scène du Conseil d'Elrond, à travers 6 167 pièces et y installer les 15 mini figurines qui sont fournies. Un prix ? 499,99 euros ! Oui, ça pique.