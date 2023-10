Il est bien connu que LEGO entretient une longue histoire d'amour avec diverses collaborations. Il n'est donc pas surprenant que l'entreprise danoise nous offre une fois de plus un ensemble lié à l'univers Marvel, mettant en vedette un grand nombre de super-héros.

Un leak d'un set épique pour LEGO

L'excitation règne dans le monde des amateurs de LEGO : un premier aperçu sur la Tour des Avengers de LEGO a été révélé via un leak. Sous le numéro de série 76269, cette prochaine création Marvel sera la plus vaste de l'année dans la thématique, avec plus de 5200 briques, se dressant à plus de 89 cm de hauteur, et incluant également un nombre impressionnant de... 31 minifigures !

L'attente est presque terminée. La Tour des Avengers de LEGO, le dernier ensemble de 2023 que nous attendions de voir révélé, fait sa première apparition lors du premier jour du New York Comic Con. Cette nouvelle Tour Avengers devrait être le dernier bâtiment de l'univers Marvel pour l'année. Elle adoptera le même système de plaque de base que celui des précédents sets comme le Daily Bugle et le Sanctum Sanctorum. Les plaques de base LEGO servent essentiellement de plateformes stables sur lesquelles les briques sont fixées pour bâtir des modèles verticaux, stabilisant particulièrement les grandes constructions.

Un gros morceau

Composée de 5200 pièces, elle sera nettement plus grande que les deux modèles précédents. D'ailleurs l'ensemble n'est pas basé sur un seul film du MCU, mais prend plutôt une approche globale. L'ensemble comprendra un nombre assez fou de 31 personnages différents, une première pour la gamme LEGO Marvel. C'est d'ailleurs assez rare pour n'importe quel ensemble. Comme il s'agit de la Tour des Avengers, notre casting de héros comprendra Iron Man, Captain America, Black Widow, Hawkeye, Falcon, Vision, Antman, la Guêpe, et même Hulk.

Mais des personnages secondaires tels que Pepper Potts, Nick Fury et Helen Cho seront également de la partie, avec quatre soldats Chitari et Loki. Malheureusement, nous ne disposons pas encore de la liste complète des 31 minifigures. Mais ça promet tout de même du lourd. Même l'univers Star Wars avait rarement eu le droit à un nombre si conséquent de personnages dans un seul et même set.

La nouvelle Tour des Avengers de LEGO sera disponible en magasin le mois prochain. L'ensemble LEGO numéro 76269 sera proposé au prix de 524,99 dollars. Oui, c'est un investissement conséquent. Quand on est fan de Marvel, c'est un peu l'achat d'une vie côté LEGO, il faut bien l'admettre.