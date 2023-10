Le dernier épisode de Star Wars: Ahsoka est désormais disponible, et c'est indubitablement le moment opportun pour que les fans lancent diverses spéculations et interprétations à propos des événements révélés. Il y a effectivement matière à discussion.

Attention, cet article contient des spoilers concernant la série Ahsoka, et plus particulièrement l'intégralité de son dernier épisode. Nous vous déconseillons de poursuivre la lecture si vous n'avez pas encore tout visionné. Comme avez pu surement le remarquer, l'épisode 8, nommé "The Jedi, the Witch, and the Warlord", comporte de nombreux clins d'œil aux séries The Clone Wars et Rebels. Notamment un moment particulièrement iumportant impliquant Baylan Skoll, un des nouveaux antagonistes de l'univers Star Wars. Sa mission solitaire conduit ce mercenaire, sensible à la Force, vers un ensemble de statues colossales en pierre représentant les "Ones", une famille de dieux de la Force habitant la planète Mortis. Mais que signifie donc cela ?

Une hypothèse qui tient la route pour Star Wars Ahsoka

Comme observé dans un arc narratif crucial de Star Wars : The Clone Wars, ces personnages agissent en tant qu'incarnations vivantes de la Force elle-même. Le Fils symbolise le Côté Obscur de la Force, la Fille le Côté Lumineux, et le Père représente l'équilibre entre ces deux aspects. Naturellement, ces statues dans Ahsoka ont généré des spéculations concernant l'identité des personnages incarnant ces dieux. Un grand nombre de personnes suggèrent qu'Anakin Skywalker est le Père et Ahsoka Tano la Fille, laissant ainsi une part de mystère concernant le Fils. Certains pensent que Baylan pourrait être sa représentation...

L'acteur aguerri de Star Wars, Sam Witwer, qui a prêté sa voix au Fils durant l'arc Mortis dans la saison 3 de The Clone Wars, pourrait ainsi faire ses débuts en prise de vue réelle dans ce rôle, soit dans Ahsoka si la série est renouvelée pour une seconde saison, soit dans un projet futur. Car il est important de noter que l'acteur Ray Stevenson, incarnant Baylan, est décédé récemment. Les fans et les acteurs lui ont d’ailleurs rendu hommage. Il faudra donc inévitablement trouver un moyen de remplacer l'acteur pour ce rôle. La manière dont le scénario se déroulera à cet égard reste à voir.

Une évidence ?

Dans tous les cas, tous les fans semblent s'accorder sur cette même hypothèse du Fils, de la Fille et du Père. Voyez plutôt :

Cette hypothèse est la plus plausible, surtout en considérant à quel point Anakin a une destinée prééminente dans l'univers Star Wars. Tout commence par lui ; il est l'Élu pour Qui-Gon Jinn, et Obi-Wan partage aussi cette croyance. L'ensemble de la série Clone Wars navigue autour de cette idée. Il apparaît donc assez évident qu'il incarne le Père. Aussi bien de façon métaphorique que dans le scénario.