Les fans de LEGO auront de quoi faire avec tous les nouveaux sets qui sortent pour la rentrée. Un nouveau est justement disponible et il est tiré d'une franchise que vous adorez déjà.

Le catalogue tout de briques de la marque LEGO n'a de cesse de s'agrandir ! Les sets toujours plus ambitieux et iconiques s'accumulent en cette rentrée 2025. De fait, le line-up de septembre est fourni en grosses nouveautés. Depuis hier, l'une des plus attendues est enfin disponible. Il s'agit d'une reproduction tirée d'un univers aussi culte pour les lecteurs de comics que les cinéphiles et les joueurs. Ne passez pas à côté !

Un énorme set LEGO vient de sortir

Il y a encore du nouveau du côté des étals de LEGO. Les AFOL, comme on surnomme les fans de la marque, vont s'en donner à cœur joie avec une proposition toujours plus large, ainsi que le démontre la dernière annonce de la marque qui va enfin intégrer Star Trek à son catalogue. Cependant, c'est une autre franchise iconique du grand comme du petit écran qui nous intéresse cette semaine !

LEGO a du nouveau pour les fans de Batman. Alors qu'un nouveau jeu vidéo dans cet univers vient de s'annoncer, vous allez pouvoir prendre un peu d'avance grâce à l'énorme set qui vient de sortir. Il s'agit d'une reproduction de l'iconique Arkham Asylum. Dans le lore du justicier masqué, cet hôpital psychiatrique accueille les plus grands antagonistes de la ville, du Joker au Pingouin, en passant par Harley Quinn et Poison Ivy.

Cette réalisation LEGO de 2953 pièces s'accompagne d'ailleurs de 16 minifigures. En plus de Batman, Robin, Batwoman et Catwooman, les méchants sont de la partie ! à vous de mettre en scène leur évasion sur cette structure d'une hauteur de 32 cm pour 25 cm de largeur et 26 cm de profondeur.

Le set LEGO Arkham Asylum sera une très belle pièce de collection dans votre intérieur. Imposant mais compact, il fera belle impression ! Si vous êtes séduit, il est d'ores et déjà disponible en exclusivité sur le site de la marque au prix de 299,99 €. Qui plus est, si vous passez commande jusqu'au 17 septembre, vous vous verrez offrir le set Manette SEGA Genesis, ce qui représente un cadeau de 19,99 €.