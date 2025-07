LEGO ne ralentit pas la cadence. Et une fois encore, les collectionneurs vont avoir de quoi se réjouir. Le mythique asile d’Arkham s’apprête à débarquer dans une toute nouvelle version en briques, avec un set aussi ambitieux que spectaculaire. Après plusieurs leaks depuis le début de l'année, on a le droit à des images.

Un set massif LEGO pour Batman

En effet, le coffret LEGO DC 76300 Arkham Asylum vient tout juste d’être listé. Sa sortie est prévue pour le 1er septembre 2025. Et autant dire que les premières infos font déjà saliver les fans. LEGO voit les choses en grand. Ce nouveau set Arkham affiche 2 953 pièces au compteur, accompagnées de 16 figurines. Un chiffre impressionnant, même pour un set premium. De quoi en faire l’un des modèles les plus fournis de toute la gamme LEGO DC.

Pour l’instant, on ne connaît pas encore les dimensions exactes. Mais vu le contenu, on peut s’attendre à un format imposant. À l’image d’autres monuments LEGO comme le Daily Bugle ou la Tour des Avengers. Dans l’univers de Batman, Arkham Asylum est bien plus qu’un simple décor. C’est un lieu emblématique, peuplé de criminels aussi fous que célèbres : Joker, Harley Quinn, Poison Ivy, Mr. Freeze, L’Épouvantail… La plupart ont déjà eu droit à leurs figurines, mais ce set pourrait bien proposer des versions inédites, voire exclusives. C’est la première fois qu’un set LEGO consacré à Arkham affiche un tel niveau de détail. Et pour les collectionneurs comme pour les fans de DC Comics, c’est une véritable promesse.







Un record dans la gamme DC ?

C’est l’un des éléments qui a immédiatement retenu l’attention. Avec 16 minifigurines, ce coffret LEGO s’annonce particulièrement généreux. LEGO n’a pas encore publié la liste officielle des personnages, mais les images qui ont fuité permettent déjà d’en identifier la plupart. On retrouve bien sûr Batman, dans sa version classique gris et noir. Mais aussi une variante plus mystérieuse, tout en noir, avec un logo bleu sur la poitrine et des yeux bleus lumineux, une apparence qui évoque certaines incarnations high-tech ou furtives du Chevalier Noir. À ses côtés, Robin est bien présent, tout comme une version féminine de Batman, sans doute Batwoman, reconnaissable à ses cheveux rouges et son costume noir. Du côté des vilains, c’est une véritable dream team : Joker, Harley Quinn, Poison Ivy, Catwoman, Bane, Mr. Freeze, Killer Croc, l’Épouvantail, le Pingouin et le Sphinx (Edward Nygma). Le tout est complété par deux gardiens d’Arkham.

Source : Brick Built Blogs