Le côté obscur de la force s’invite une nouvelle fois du côté de chez LEGO avec Star Wars, qui s’offre un énième set mettant en scène Dark Vador en cette année 2026.

Chez LEGO, les nouveautés s’enchaînent décidément à un rythme des plus effrénés en cette première moitié d’année 2026. Au cours des derniers mois, la célèbre compagnie a en effet multiplié les annonces autour des grandes franchises de la pop-culture, en couvrant aussi bien le monde du jeu vidéo que du cinéma ou des séries télé. Dans le lot se trouvent alors notamment de nombreux sets dédiés à Star Wars, qui n’en finit plus de régaler les fans de l’univers de George Lucas. Et cela tombe bien, parce qu’il s’avère que ce n’est pas encore fini.

LEGO annonce un nouveau set Star Wars avec Dark Vador

Après trois incroyables sets alimentés par la technologie LEGO SMART Brick en janvier dernier, puis deux autres sets aux couleurs de Maître Yoda et Dark Vador au mois de mars, LEGO vient en effet tout juste de dévoiler un nouveau set encore une fois dédié au seigneur des Sith, qui va prochainement avoir droit à sa Minifigurine pas si mini, puisqu’il sera ici question d’un grand format. On parle alors d’une figurine articulée de 28 cm de haut et 17 cm de large, qui « reprend les proportions d’une minifigurine LEGO classique » si l’on en croit le site officiel.

Composée de 1 028 pièces, celle-ci permet notamment de récréer les lignes caractéristiques du casque et de l’armure de Dark Vador, dont on peut ensuite faire tourner la tête, ajuster les jambes mais aussi les bras, de sorte à pouvoir varier l’angle du sabre laser. De quoi en faire une belle pièce de collection supplémentaire pour les fans de Star Wars, donc, mais aussi une activité de construction à la fois amusante et gratifiante pour les plus jeunes, qui pourront notamment compter sur l’application LEGO Builder pour leur venir en aide.





© The Lego Group

À condition, toutefois, de bien vouloir y mettre le prix. Car comme bien souvent avec LEGO, ce nouveau set n’est pas vraiment donné et apparaît actuellement au tarif de 99.99€ sur le site officiel de la firme. En sachant que les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes, avec une limite de trois pièces par foyer pour s’assurer « d’être juste envers tous les fans » de Star Wars. Ou plutôt, pour éviter aux scalpeurs de s’en donner à cœur joie. La sortie, quant à elle, est annoncée pour le 1er juin 2026, soit d’ici quelques semaines seulement.

Source : LEGO