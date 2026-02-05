Bénéficiant d’un succès incontournable auprès des petits comme des grands, mais aussi des curieux comme des collectionneurs, LEGO est absolument sur tous les fronts. Au fil des décennies, on ne compte plus le nombre de franchises très populaires ayant eu droit à leurs sets dédiés, tant du côté du cinéma que des jeux vidéo, ou encore des séries TV. Et la firme ne compte pas ralentir en cette année 2026, qui a déjà fait l’objet de nombreuses annonces du côté de Star Wars, Pokémon, Le Seigneur des Anneaux… ou encore KPop Demon Hunters.

Un set LEGO x KPop Demon Hunters officialisé

Car oui, comme annoncé par la compagnie hier, LEGO et Netflix se sont associés pour la production d’un premier set basé sur le film le plus populaire du moment sur la plateforme de SVOD. « Cette collaboration vise à réunir l’univers KPop Demon Hunters et celui de la construction créative avec des briques LEGO » nous dit-on notamment. Il faudra néanmoins patienter encore un peu avant d’en découvrir davantage à ce sujet, puisque le set en question ne sera dévoilé qu’au printemps prochain, en parallèle du lancement des précommandes.

Mais puisqu’une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, notez au passage que d’autres sets ont d’ores et déjà été officialisés par LEGO et Netflix, avec une sortie prévue courant 2027. « Alors que KPop Demon Hunters continue de battre des records à l’écran et hors écran, nous sommes ravis de poursuivre l’expansion de cet univers dans la vie réelle et de nous associer au groupe LEGO pour créer une toute nouvelle collection de sets magnifiquement conçus et authentiquement détaillés » s’est notamment félicité Marian Lee, directeur marketing chez Netflix.

Un enthousiasme naturellement partagé par LEGO, qui se dit aussi « ravi de cette nouvelle collaboration » de son côté. « Les fans de KPop Demon Hunters et de LEGO vont enfin pouvoir combiner leurs passions et s’immerger dans l’univers [du film] grâce aux constructions LEGO » a déclaré Lena Dixen, vice-présidente du groupe. « Le film a conquis le monde entier, et nous étions impatients de collaborer avec Netflix sur ce projet. Nous espérons que les fans seront aussi enthousiastes que nous vis-à-vis de ces sets ! ».

© LEGO / Netflix

Sortie prévue cet été

Rendez-vous d’ici quelques mois, donc, pour le lancement des précommandes, et d’ici cet été pour la sortie du tout premier set LEGO KPop Demon Hunters, qui donnera vie à la créature surnaturelle que les fans ont adorée dans le film. « Conçu pour les enfants de 9 ans et plus, ce set est idéal pour jouer et pour être exposé » précise d’ailleurs la compagnie pour les plus curieux. Quant à ceux qui espèrent davantage de créativité de la part de LEGO, rendez-vous en 2027 avec l’arrivée de nouveaux sets offrant « de nouvelles possibilités » selon la firme.

Source : LEGO