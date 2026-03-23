Suite à de nombreux leaks à leur sujet courant 2025, LEGO a donc officiellement confirmé l'existence de deux nouveaux sets pour l'une, si ce n'est la plus ancienne de ses collaborations avec une licence légendaire du cinéma. Malheureusement, comme plusieurs sets récemment dévoilés, notamment du côté de Pokémon, les fans semblent grandement refroidis par ce que le fabricant de briques leur propose.

Deux nouveaux sets LEGO qui font vaciller les fans du Côté Obscur

Prévus pour une sortie au printemps 2026, les deux nouveaux sets LEGO fraîchement annoncés sont les derniers fruits d'une collaboration qui existe depuis la fin des années 90 avec une certaine galaxie lointaine, très lointaine : Star Wars. Le fabricant de briques a donc officialisé l'existence de deux bustes à l'effigie de Dark Vador et Maître Yoda, mais qui ont suscité des réactions plutôt négatives chez les collectionneurs.

Le set Yoda, référencé 75438 et comptant 399 pièces, semble être le plus controversé des deux, principalement à cause de ses yeux globuleux. Sur la Toile, les fans ont émis à l'encontre de nouveau modèle de Yoda des avis allant de « désespérément triste » à « un échec total », entre autres commentaires peu flatteurs. Un collectionneur a même suggéré que ce design inattendu des yeux donnait à Yoda des allures de Gremlin. Les sets Yoda et Dark Vador, référencé 75439 et comptant 349 pièces, ont de plus tous deux fait l'objet de critiques quant à la présence d'une petite plaque à leur pied affichant « LEGO Star Wars », le nom du personnage représenté, et un gros espace vide et donc jugé inutile en-dessous.

Ces deux nouveaux sets LEGO arriveront quoi qu'il en soit ce 26 avril 2026, au prix de 39,99 euros pour le buste Yoda, et 49,99 euros pour celui à l'effigie de Dark Vador. Ce qui a également suscité des critiques, celui de Dark Vador étant plus petit et comprenant moins de pièces, mais étant tarifé plus cher.

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Source : LEGO