Fans de LEGO et de Nintendo ? Dans ce cas, dépêchez-vous de craquer pour ces trois sets amenés à disparaître dès la fin de l’année 2026, car leurs prix risquent vite d’exploser.

On peut le dire, les amateurs de LEGO n’auront pas manqué de sets à acheter en cette année 2026. Et au vu de ce qui a déjà été annoncé pour début 2027, il en sera très probablement de même l’an prochain, où de nombreuses surprises attendront les collectionneurs de briques. Mais avant cela, les fans de LEGO comme de Nintendo ont intérêt à faire vite. Car alors qu’une nouvelle collaboration entre les deux compagnies s’apprête visiblement à voir le jour, une autre, dédiée à Animal Crossing, est quant à elle en train de vivre ses derniers instants.

3 sets LEGO Animal Crossing vont bientôt disparaître, faites vite

En effet, à compter du 31 décembre 2026, trois sets dédiés à l’adorable franchise de Nintendo cesseront officiellement d’être produits par LEGO, qui prévoirait plus globalement de mettre un terme à la production de plusieurs sets dédiés au jeu vidéo. Dans le cas d’Animal Crossing, cela concernera alors plus précisément les pièces suivantes :

Observation des étoiles avec Céleste (#77053)

Les collections du musée de Thibou (#77056)

La maison douillette de Mirza (#77058)

Vous l’aurez compris donc, si vous êtes un fan de la franchise et/ou plus largement de Nintendo et que vous n’avez pas encore craqué pour les sets en question, c’est le moment ou jamais de le faire. Car passé le 31 décembre prochain, il sera naturellement trop tard, et il deviendra sans doute particulièrement difficile de les trouver à prix abordables sur la toile.

En attendant, pour ceux que cela intéresserait, voici un récapitulatif complet de tout ce qu’il faut savoir sur les trois sets en question, disponibles depuis 2025 chez LEGO :

#77053 Observation des étoiles avec Céleste

© LEGO / Nintendo

Référence : 77053

Dimensions : 6 cm de haut, 12 cm de large et 9 cm de profondeur

Nombre de pièces : 78

Nombre de mini-figurines : 1 (Céleste)

Âge : 6+

Date de sortie : 5 janvier 2025

Prix : 9.99€

#77056 Les collections du musée de Thibou (Animal Crossing)

© LEGO / Nintendo

Référence : 77056

Dimensions : 11 cm de haut, 25 cm de large, 17 cm de profondeur

Nombre de pièces : 543

Nombre de mini-figurines : 2 (Thibou, Raina)

Âge : 7+

Date de sortie : juillet 2025

Prix : 79.99€

#77058 La maison douillette de Mirza

© LEGO / Nintendo

Référence : 77058

Dimensions : 9 cm de haut, 12 cm de large, 7 cm de profondeur

Nombre de pièces : 149

Nombre de mini-figurines : 1 (Mirza)

Âge : 6+

Date de sortie : juillet 2025

Prix : 19.99€

Source : LEGO