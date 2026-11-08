Alors qu'elle va fêter ses 32 ans en décembre prochain, la PlayStation renaît cette année grâce à un set LEGO plein de nostalgie. Un véritable indispensable pour les fans et les collectionneurs.

C'est un rêve pour toutes celles et ceux qui ont grandi avec la première console de Sony, le set LEGO PlayStation est une reproduction pleine de surprises. Avec ses 1 911 pièces, il redonne vie à la machine qui a bercé l'enfance de nombreux joueurs à la fin des années 1990. Nous l'avons reconstruit et ça a été un chantier plein d'émotions.

Un set LEGO PlayStation qui ravive tant de souvenirs

On ne pensait pas qu'assembler de simples pièces en plastique mêlerait autant d'émotions en nous. Pourtant, la construction du set LEGO PlayStation a été un vrai moment à vivre pour nous. Ça peut étonner et pourtant ça s'explique très bien par le génie de ce pack en plusieurs morceaux qui, progressivement voir la console de 1994 prendre forme sous nos yeux en commençant de l'intérieur.

© AUR pour Gameblog

Un peu comme Astro's Playroom réinventait l'intérieur d'une PS5 entre bouts de hardware et fragments vivants de licences vivantes, ce set LEGO PlayStation laisse place à l'imaginaire. On commence par construire non pas la machine en elle-même, mais un circuit de Gran Turismo. Si vous voulez savoir pourquoi le constructeur a porté son choix sur cette exclu, c'est tout simplement parce qu'il s'agit du titre le plus vendu de la console.

Puis, on commence à s'attaquer aux choses sérieuses. Pièces après pièces, on reconstitue la carcasse de la PS1. La scène de Gran Turismo vient s'emboîter dedans, tandis qu'une autre commence à voir le jour au bout de nos mains. Cette fois, il s'agit d'un niveau d'Ape Escape, le tout premier jeu à exploiter les fonctionnalités de la manette DualShock. Et justement, elle aussi fait partie du set LEGO PlayStation.



© AUR pour Gameblog

C'est ça qui est magique avec ce set LEGO PlayStation ! Il intègre à la fois ses exclus à l'intérieur et, à l'extérieur, c'est une reproduction très fidèle de la console. Oon retrouve ainsi les ports de manettes, même les emplacements de Memory Card. En plus, il possède un bouton sur lequel on peut appuyer pour ouvrir le lecteur de disque. Alors au début, on s'amusait en découvrant les exclu qui se formaient au bout de nos doigts. Puis, on a été submergé par la nostalgie d'allumer presque pour de vrai la machine avec laquelle on a grandi. Une vraie réussite.

Tous les détails du set PS1 #72306

À l'approche des fêtes de fin d'année, le set LEGO PlayStation est un cadeau incontournable pour les fidèles de Sony. Non seulement c'est une belle pièce qui se range parfaitement dans toute collection et dans un intérieur, mais il a vraiment été conçu pour parler aux gens qui connaissent la machine. Avec un prix de 159,99 €, ce n'est peut-être pas le pack le plus abordable, c'est vrai. Pour autant, ça reste un prix acceptable pour un belle objet à exposer :