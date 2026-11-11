Tandis que l’année 2026 approche doucement de sa conclusion, un triste constat s’impose : c’est sans nouvelle du prochain Super Mario que nous aurons traversé le 40ème anniversaire de la licence. Heureusement, Nintendo ne nous aura pas non plus laissés sans rien avec, d’abord, la sortie de Mario Tennis Fever sur Nintendo Switch 2, puis ensuite le retour du héros sur grand écran avec Super Mario Galaxy Le Film. Et il se pourrait qu’une autre surprise soit désormais en approche, le genre qui ravira notamment les amateurs de LEGO.

Nintendo tease un nouveau set LEGO Super Mario dédié avec Yoshi

C’est en tout cas ce que l’on peut déduire du récent teasing opéré par la compagnie via son application Nintendo Today, qui a révélé photo à l’appui qu’un nouveau set dédié à Yoshi devrait « bientôt éclore ». Pour l’heure, très peu de détails ont été révélés à son sujet, mais au vu de l’image partagée pour l’occasion, on pourrait bien avoir affaire à une véritable pièce de collection que même les adultes vont adorer, et qui pourrait donc s’ajouter aux très beaux sets Super Mario x LEGO qui ont déjà pu voir le jour par le passé.

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Une belle pièce de collection pour les fans ?

À en croire le média GamesRadar+, qui propose ici une simple théorie basée sur la seule photo dont nous disposons pour le moment, ce nouveau set pourrait en effet s’inscrire dans la continuité du set « Mario Kart : Mario et kart standard » (#72037), vendu au tarif de 169.99€ sur le site officiel de LEGO. Si cela devait s’avérer, nous aurions ainsi bel et bien affaire à une très belle pièce de collection, en sachant que le set Mario Kart est composé de 1 972 pièces pour une hauteur de 22 cm, une largeur de 19 cm, et une profondeur de 32 cm.

Quand sera annoncé le nouveau set LEGO Super Mario ?

Nos confrères ont-ils raison ou ont-ils tort ? Réponse, on l’imagine, très prochainement. Car connaissant Nintendo, si teasing il y a avec la mention « éclosion imminente », cela ne devrait être qu’une question de temps avant que la grande annonce ne finisse par tomber. Et autant dire qu’à l’approche des fêtes de Noël, un set Yoshi de l’envergure du set Mario Kart pourrait assurément faire office de très beau cadeau pour les fans de Super Mario comme de LEGO, ainsi que pour les collectionneurs de belles pièces. À surveiller, donc.

Source : Nintendo (via GamesRadar+)