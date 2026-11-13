Pour 2027, LEGO prévoit déjà de faire les choses en grand en annonçant pas moins de 7 nouveaux sets inspirés de l’univers de Star Wars, et les fans vont les adorer.

Tandis que les fêtes de fin d’année approchent à grands pas, LEGO met décidément les bouchées doubles sur les annonces qui vont ravir les amateurs de briques. Et en particulier les fans de pop culture. Car entre Dragon Ball, PlayStation ou encore Super Mario, ce ne sont définitivement pas les occasions de dépenser de l’argent qui manquent en ce moment. Et cela ne semble pas prêt de s’arrêter, puisque LEGO vient tout juste de révéler 7 nouveaux sets aux couleurs de Star Wars, qui débarqueront sur le marché dès janvier 2027.

LEGO annonce 7 nouveaux sets Star Wars pour 2027

Oui, c’est sur les chapeaux de roue que débutera la nouvelle année pour tous les fans de l’univers de George Lucas, qui reviendra au format LEGO avec une série de nouveaux sets divers et variés qui permettront assurément à tout un chacun de trouver son bonheur. Car de l’affiche du film « Un nouvel espoir » au duel entre Anakin et Obi-Wan sur Mustafar, en passant par le chasseur Y-Wing de l’Alliance Rebelle, une minifigurine de Luke Skywalker, ou encore un casque de Stormtrooper, les amateurs de Star Wars ne vont plus savoir où donner de la tête.

75466 Art mural Dark Vador 2-en-1

© The Lego Group

Référence : 75466

Dimensions : 25 cm de haut et 25 cm de large

Nombre de pièces : 628

Nombre de mini-figurines : 0

Âge : 18+

Date de sortie : 1er janvier 2027

Prix : 69.99€

75467 Affiche du film Star Wars Un nouvel espoir

© The Lego Group

Référence : 75467

Dimensions : 59 cm de haut et 40 cm de large

Nombre de pièces : 3 209

Nombre de mini-figurines : 0

Âge : 18+

Date de sortie : 1er janvier 2027 (accès anticipé pour les membres LEGO Insiders), puis le 4 janvier 2027 pour tous

Prix : 299,99€

75470 Duel sur Mustafar

© The Lego Group

Référence : 75470

Dimensions : 8 cm de haut, 21 cm de large et 12 cm de profondeur

Nombre de pièces : 372

Nombre de mini-figurines : 3 (Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi et Han Solo)

Âge : 9+

Date de sortie : 1er janvier 2027

Prix : 39,99€

75478 Le chasseur Y-Wing de l’Alliance Rebelle

© The Lego Group

Référence : 75478

Dimensions : 7 cm de haut, 37 cm de long et 18 cm de large

Nombre de pièces : 676

Nombre de mini-figurines : 4 (Mon Mothma, Dutch Vander, le droïde R2-BHD et Luke Skywalker)

Âge : 8+

Date de sortie : 1er janvier 2027

Prix : 79,99€

75480 Duel sur Bespin

© The Lego Group

Référence : 75480

Dimensions : 22 cm de haut, 36 cm de large et 14 cm de profondeur

Nombre de pièces : 718

Nombre de mini-figurines : 2 (Luke Skywalker, Dark Vador)

Âge : 9+

Date de sortie : 1er janvier 2027

Prix : 79,99€

75482 Minifigurine grand format de Luke Skywalker

© The Lego Group

Référence : 75482

Dimensions : 26 cm de haut

Nombre de pièces : 981

Nombre de mini-figurines : 1 (Princesse Leia)

Âge : 10+

Date de sortie : 1er janvier 2027

Prix : 99,99€

75495 Casque de Stormtrooper (concept art Star Wars)

© The Lego Group

Référence : 75495

Dimensions : 18 cm de haut, 12 cm de large et 14 cm de profondeur

Nombre de pièces : 832

Nombre de mini-figurines : 0

Âge : 18+

Date de sortie : 1er janvier 2027

Prix : 79,99€

Source : LEGO