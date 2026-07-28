À l’approche de sa sortie sur HBO Max, la série Lanterns se dévoile avec un nouveau trailer qui suscite déjà des réactions très positives de la part des fans de l’univers DC.

Tandis que l’univers Marvel prépare tranquillement son grand retour en force dans les salles obscures avec Spider-Man: Brand New Day et Avengers: Doomsday, l’univers DC, de son côté, n’est clairement pas en reste non plus. En effet, alors que The Batman 2 s’est récemment dévoilé au travers d’un premier extrait et que le film Clayface vient tout juste d’avoir droit à un nouveau trailer, c’est désormais au tour de la série Lanterns de se montrer davantage à quelques semaines seulement de sa diffusion sur les ondes de HBO Max.

La série Lanterns de HBO se dévoile dans un nouveau trailer

Prévue pour le 17 août prochain, la série réalisée par Damon Lindelof (The Leftovers), Chris Mundy (Ozark) et Tom King (Mister Miracle) a en effet eu droit à un nouveau trailer dévoilant de nouvelles images des aventures qui attendent Hal Jordan, figure légendaire du Corps des Green Lantern, et John Stewart / Green Lantern, sa nouvelle recrue, tandis qu’ils enquêtent sur un meurtre survenu dans le Nebraska. Lanterns sera alors notamment l’occasion de retrouver Kyle Chandler (Friday Night Lights) et Aaron Pierre (Old) à l’affiche.

S’inscrivant au cœur du DC Universe mis en place par James Gunn et Peter Safran depuis quelques années, la série proposera un total de huit épisodes d’environ une heure chacun, dont le rythme de diffusion n’a pas encore été précisé. Connaissant les habitudes de HBO Max, on peut toutefois s’attendre à une diffusion hebdomadaire, qui conduira Lanterns à s’étendre jusqu’au mois de septembre. Plus d’informations nous seront probablement communiquées à ce sujet à l’approche de la diffusion de la série.

Les retours sont déjà très positifs

En attendant, les réactions à ce nouveau trailer ne manquent déjà pas de s’accumuler sur les réseaux sociaux, et ils semblent très positifs. « Du niveau de HBO, tout simplement. […] Ça va être l’une des meilleures séries de super-héros de tous les temps », affirme par exemple un internaute sur X. « Ouf, cette bande-annonce m’a vraiment convaincu », confie un autre ; tandis qu’un troisième explique que le trailer de Lanterns lui donne « l’espoir que tout n’est pas à jeter pour James Gunn et DC ». Reste plus qu’à voir ce qu’il en sera réellement le 17 août prochain.

Source : HBO