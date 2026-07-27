Le programme de la semaine de HBO Max n’est pas encore grave dans le marbre en l’absence de l’annonce des nouveautés d’août 2026, mais plusieurs films et séries sont déjà confirmés pour cette semaine.

Toutes le semaines, les plateformes de SVOD enrichissent leur catalogue avec de nouveaux films et séries. Alors que le mois de juillet touche à sa fin, les principaux acteurs du secteur ralentissent la cadence. Faute de communication autour de leurs programmes pour août 2026, il est encore difficile d’y voir parfaitement clair dans le calendrier de chacun. HBO Max ne fait pas exception, mais la plateforme a déjà confirmé plusieurs nouveautés, dont des films cultes et une nouvelle série particulièrement attendue par les fans du phénomène Rick& Morty. Voici toutes les nouveautés de la semaine sur HBO Max.

Tous les films de la semaine du 26 juillet au 2 août 2026

Cinq films sont d’ores et déjà confirmés cette semaine sur HBO Max. A commencer par les deux films Trainspotting de Danny Boyle. Ce grand classique du cinéma britannique des années 90 a marqué les esprits pour son montage très énergique, son regard cru sur la toxicomanie, ses personnages mémorables, dont celui interprété par un Ewan McGregor incarné, et aussi son célèbre monologue.

Côté science-fiction et anticipation, HBO Max accueille dès aujourd’hui The Creator, film d’action où l’humanité est en guerre contre l’intelligence artificielle et où un ancien agent des forces spéciales doit éliminer une arme capable de mettre fin au conflit, qui n’est autre qu’une enfant dotée d’une IA hors du commun. Un film d’actualité qui avait plutôt reçu un bon accueil. Pour le reste, voici tous les films confirmés sur HBO Max cette semaine, sachant que la liste pourrait se rallonger avec les premières nouveautés d’août 2026, encore non dévoilées.

27/07

The Creator - Film

30/07 Trainspotting - Film T2 Trainspotting - Film



31/07 Le Grand Jeu - Film Postman - Film



Bande-annonce en anglais

Toutes les séries HBO Max de la semaine du 26 juillet au 2 août 2026

La semaine s’annonce plus calme côté séries, avec seulement deux programmes annoncés, pour l’heure. A commencer par President Curtis, nouveau spin-off de Rick & Morty. On y suit les aventures d’Andre Curtis, président des États-Unis et rival de longue date du duo, alors qu’il affronte des crises interdimensionnelles et des phénomènes inexpliqués avec son équipe excentrique. Une série HBO Max particulièrement attendue des fans de la série d’animation, qui sera accompagnée cette semaine d’un autre programme.

Fired Up! est une série taïwanaise adaptant le célèbre webtoon sud-coréen de Gwang Jin. La série suit un jeune homme prêt à tout pour découvrir la vérité derrière la mort de son père et pour sauver le restaurant familial. Les thèmes principaux du webtoon, comme la vengeance et la résilience qui ont fait le succès de l’oeuvre originale seront conservés, mais adaptés à la culture taïwanaise. Pour le reste, il faudra attendre l’annonce officielle des nouveautés HBO Max d’août 2026 pour découvrir si d’autres séries sont attendues ce weeekend :

27/07 President Curtis (Saison 1) - Série animée adulte HBO Max



28/07 Fired Up! (Saison 1) - Série



Source : HBO Max