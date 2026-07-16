Reporté pour la seconde fois depuis son annonce, The Batman 2 tente de se faire pardonner par les fans avec un premier extrait du film, et cela semble très bien fonctionner.

Après avoir eu droit à un retour couronné de succès dans le monde du jeu vidéo avec LEGO Batman : L’Héritage du Chevalier Noir en mai dernier, le célèbre justicier de l’univers DC est maintenant en route pour faire de même au cinéma, où The Batman 2 est particulièrement attendu par des millions de cinéphiles. Il faut dire que la suite du film de Matt Reeves, sorti en mars 2022, a l’art de se faire désirer. Et cela est d’ailleurs voué à continuer, puisque sa date de sortie a une nouvelle fois été reportée par Warner Bros.

L’information est en effet tombée hier dans l'après-midi : après avoir décalé une première fois sa diffusion au cinéma du 2 octobre 2026 au 1er octobre 2027, The Batman 2 glisse encore de quelques mois pour se fixer au 18 février 2028 ; soit un peu plus de quatre mois plus tard. À en croire Variety, ce nouveau délai devrait notamment permettre à Reeves de bénéficier de plus de temps pour la post-production du film. Le principal intéressé, cependant, n’a pas officiellement réagi à l’annonce à l’heure où sont écrites ces lignes.

Bien sûr, la nouvelle en a alors déçu plus d’un parmi les fans du Chevalier Noir, qui dénoncent notamment le fait qu’un « gap de six ans entre deux films est beaucoup trop long ». Bien décidés à voir le bon côté des choses, d’autres n’hésitent toutefois pas à se réjouir à leur façon, à l’instar de ce fan qui affirme sur la plateforme Vimeo que lorsque The Batman 2 sortira, nous aurons déjà eu l’occasion de « jouer à GTA 6 pendant une année entière ». Ce qui est, il faut le dire, une très belle façon de voir les choses pour les joueurs.

Un premier extrait dévoilé, les fans sont déjà conquis

Mais pourquoi a-t-il commenté cela sur Vimeo, vous demanderez-vous peut-être ? Tout simplement parce que pour aider les fans à mieux digérer la nouvelle, Reeves a publié sur la plateforme une courte vidéo d’une trentaine de secondes dévoilant les premières images de test caméra du film, qui mettent en scène Robert Pattinson dans le costume du Chevalier Noir. Et au vu de la qualité de l’extrait, on peut d’ores et déjà s’attendre à une ambiance et une photographie aussi soignées que dans le premier film, largement salué sur ces aspects.

« C’est incroyable ! J’aime vraiment beaucoup », a d'ailleurs réagi un fan à la vue de l’extrait de The Batman 2. « Malgré les retards, j’ai vraiment hâte de voir ce film ». Et il n’est définitivement pas le seul. « Je n’ai jamais été aussi enthousiaste en six ans », s’exclame un autre ; tandis qu’un troisième se réjouit du fait que « Batman est enfin de retour ». « Merci pour tout ce que vous avez mis dans ces films », ajoute-t-il auprès de Reeves. « Ça a vraiment fait ma journée ». Autant dire que le rendez-vous est déjà pris pour le 18 février 2028, aussi loin cette date soit-elle.

Sources : Matt Reeves, Variety