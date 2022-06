À quelques semaines de sa diffusion sur Netflix, la série Resident Evil s'offre une bande-annonce version longue (et plus lumineuse). Quelques ennemis stars de la saga sont là.

Un premier gros trailer pour la série Resident Evil Netflix

Le nouveau trailer de la série Resident Evil nous narre la propagation du Virus-T dans la ville de Raccoon City par le biais de la pilule « Joy ». Un antidépresseur supposé améliorer la vie des citoyens. Sauf que pas de bol, celui-ci contient le Virus-T.

On y voit Jade Wesker (adulte), jouée par Ella Ballinska (Forspoken), se faire pourchasser par un ver géant (Grave Digger) et expérimenter un rapprochement avec un Licker. Outre les morts-vivants, cette vidéo nous révèle la présence des araignées géantes, de chiens et d'enfants zombies. Lors d'un passage, on décèle peut-être même un Drain Deimos (ou sa variante Brain Sucker) de Resident Evil 3. Rien de sûr cependant, l'image étant encore trop sombre pour réellement savoir ce qui attend ce pauvre homme au bonnet.

Bientôt la sortie

La série RE arrive à partir du 14 juillet 2022 et sera composée de huit épisodes. Cette nouvelle adaptation devra clairement faire ses preuves car pour le moment, les avis ne sont pas tendres. On ne sait pas si Netflix a des plans sur le long terme, mais une chose est certaine, la plateforme n'hésitera pas à tout arrêter si elle estime que le succès n'est pas suffisant.