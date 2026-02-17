La crainte va monter chez les fans de Jujutsu Kaisen. Une nouvelle de mauvaise augure semble se profiler après la sortie de la saison 3, un vrai choc.

Alors que l'œuvre de Gege Akutami se poursuit désormais dans le spin-off Modulo, l'anime Jujutsu Kaisen continue d'adapter le manga originel. Dès lors, les fans attendent avec impatience la transposition de certains événements clés des aventures des exorcistes. Cependant, une ombre plane sur la suite de la série. Une nouvelle rumeur se fraie un chemin sur la toile et elle n'est vraiment pas pour rassurer les fans.

L'avenir de Jujutsu Kaisen mis à mal par un départ inattendu ?

Jujutsu Kaisen fait indéniablement partie des titres les plus emblématiques de ces dernières années. Malgré une fin qui n'a pas tout à fait conquis les fans, Gege Akutami a tenu en haleine ses lecteurs pendant 6 ans. Il a trouvé l'équilibre entre combats intenses et conflits entre humains et fléaux. Mais la renommée du titre a, comme souvent, explosé avec l'anime adapté du manga. Avec le studio Mappa aux commandes, chaque saison est attendue de pied ferme.

Sauf qu'un coup de tonnerre frappe l'adaptation de Jujutsu Kaisen. Alors que le public suit assidument la sortie de chaque nouvel épisode de la saison 3, il se pourrait que l'avenir de la série connaissent des remous insoupçonnés auparavant. En effet, le leaker réputé Myamura (@Go_Jover sur le réseau social X), a fait courir une rumeur qui concerne directement l'organisation au sein du studio.

Selon ses sources, Shōta Goshozono, alias Gosso, aurait quitté Mappa. Il n'en faut alors pas plus pour inquiéter les fans de Jujutsu Kaisen. Le réalisateur star du studio avait été récompensé pour son travail sur la saison 2. Plus encore, l'homme a storyboardé l'intégralité des épisodes de la saison 3, opening et ending inclus, un exploit dans l'industrie. Dès lors, beaucoup se demandent déjà si la qualité de la série sera préservée pour la suite.

Pour l'heure, ni Mappa, ni la Toho n'ont communiqué à ce propos. Mais les rumeurs tendent à rassurer sur le fait que le départ de Goshozono se serait fait sereinement, après qu'il a achevé son travail sur la partie 1 de la Traque meurtrière. Rappelons également que d'autres personnalités talentueuses composent les équipes de Jujutsu Kaisen et que de nombreux animateurs ont profité de ses enseignements. Si la nouvelle se confirme officiellement, nous pouvons donc rester confiants pour l'avenir.

Shōta Goshozono reçoit le prix du Meilleur réalisateur aux Crunchyroll Anime Awards 2024.