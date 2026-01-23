Jujutsu Kaisen c'est fini, mais pas tout à fait. Gege Akutami a encore des histoires à raconter dans l'univers des exorcistes. La suite a leaké avec un retour qui s'annonce absolument légendaire.

Fin 2024, les fans de Jujutsu Kaisen disaient adieu au manga. Bien que l'histoire continue à se raconter via l'anime, qui a encore quelques années devant lui, c'est tout de même une page qui s'est tournée pour l'œuvre de Gege Akutami. Mais c'était sans compter sur l'imagination de l'auteur, qui en a encore à revendre avec la suite, JJK Modulo. Le chapitre 19 a leaké avec le retour d'un personnage mythique.

Il va enfin prendre part au combat dans la suite de Jujutsu Kaisen

À l'automne dernier, Gege Akutami et son éditeur prenaient tous les fans de JJK de court. Un an après la fin du manga, ils ont annoncé une suite, intitulée Jujutsu Kaisen Modulo. L'histoire se déroule 68 ans après la défaite de Ryomen Sukuna, suivant une nouvelle génération d'exorcistes qui s'entraînent pour lutter contre d'autres dangers.

Déjà en cours de publication, le manga Jujutsu Kaisen Modulo a déjà bien avancé. Dimanche prochain, soit le 25 janvier 2026 à 16 heures, nous pourrons découvrir le chapitre 19. Celui-ci sera même disponible en français sur la plateforme officielle MANGA Plus. Or, attendez-vous au retour d'un personnage emblématique de l'œuvre originale.

Après plusieurs teasing, Yuji Itadori prendrait enfin part à la bataille dans Jujutsu Kaisen Modulo. Le héros de la première histoire de JJK s'était jusqu'à présent tenu à l'écart des affrontements. Mais maintenant que Dabura (ou Dabra en version française) est prêt à repousser ses limites, il faut un exorciste de gros calibre pour calmer la situation.

Or, cette entrée en scène plus qu'attendue de Yuji s'annonce on ne peut plus légendaire. Ce sera l'occasion de voir enfin de quoi est capable le personnage, dont le potentiel a largement dépassé celui de son maître, feu Satoru Gojo. Rappelons qu'il maîtrise plusieurs techniques occultes ainsi que l'extension de territoire. Il est également capable d'utiliser le sort d'inversion et d'envoyer des black flash à profusion. Le chapitre 19 de Jujutsu Kaisen Modulo vous réserve du grand spectacle.

Dabra en conclusion du chapitre 18. © Shueisha / Gege Akutami.