Mêlant magie, occultisme et combats dantesque, Jujutsu Kaisen s'est imposé comme l'un des shōnen-phénomènes de ces dernières années. Reconnaissable au crayonné effréné de son auteur, Gege Akutami, le manga connaît également un grand succès via son adaptation animée, réalisée avec brio par le studio MAPPA. Une troisième saison a d'ailleurs été annoncée tandis que la publication papier se poursuit dans le cultissime magazine Weekly Shōnen Jump.

Mais, les fans vont devoir se préparer à dire bientôt au revoir à Yuji Itadori et ses compagnons. De fait, JJK s'approche doucement de sa conclusion. Ayant passé le cap des 260 chapitres, les révélations et les combats dantesques s'enchaînent depuis quelques semaines. Toutefois, une mauvaise nouvelle s'abat encore sur le manga... mais ça ne devrait pas s'éterniser !

Jujutsu Kaisen se remet sur pied

La bataille de Shinjunku approche de son paroxysme dans Jujutsu Kaisen. Les fans attendent donc la suite avec impatience, d'autant plus après le très court chapitre 262. Toutefois, la publication de ce dernier s'est accompagné d'une mauvaise nouvelle pour celui à venir. De fait, l'éditeur annonçait que l'auteur était tombé malade. À compter de ce moment, le manga a replongé dans une période de pause.

À la sortie du dernier chapitre, nous étions donc prévenus : JJK ne reviendrait pas avant au moins deux semaines. Et nous disons bien « au moins », car la mise à l'arrêt se poursuit encore un peu. De fait, ainsi que l'a rapporté l'internaute @Go_Jover, au fait de toute l'actualité autour du manga, la santé d'Akutami va en s'améliorant mais il lui faut encore un petit peu de temps pour revenir en forme.

Le point sur la santé de Gege par les éditeurs : « Bien que la santé d'Akutami sensei se soit améliorée, après consultation avec la rédaction, nous avons décidé qu'il reprendrait l'écriture lorsqu'il serait en parfaite santé. Nous apprécions votre soutien continu à Jujutsu Kaisen »

Cette prise de parole est rassurante quant aux précautions prises avec Akutami. De fait, depuis quelques années, la santé des mangaka est un sujet d'inquiétude. Le cas d'Eiichiro Oda (One Piece) et de Yoshihiro Togashi (Hunter x Hunter) ont contribué à mettre en lumière les soucis qui accablent les auteurs de manga. Plus récemment encore, on peut dire que la disparition d'Akira Toriyama a fini d'enfoncer le clou. Dès lors, certains éditeurs semblent relâcher un petit peu la pression constante qui pèsent sur leurs talents.

Quand sortira le chapitre 263 de JJK ?

Même si Gege Akutami n'est pas encore tout à fait remis, il devrait bientôt se remettre au travail. Jujutsu Kaisen sera donc en pause cette semaine encore avant de reprendre. Si la santé de l'auteur le lui permet bel et bien, le chapitre 263 de JJK sortirait le 7 juillet prochain. Comme les précédents, il sera disponible en ligne, gratuitement et légalement, sur la plateforme MANGA Plus. On s'attend donc à découvrir les leaks dès le 4 juillet. Toutefois, nous ne sommes pas à l’abri que la situation actuelle se prolonge si l'état d'Akutami n'est pas au beau fixe.