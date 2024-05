Les fans et lecteurs de Hunter x Hunter vont être ravis d'apprendre une excellente nouvelle. De quoi redonner de l'espoir pour la suite de l'aventure.

Après une longue pause, Yoshihiro Togashi, l'auteur de Hunter x Hunter, un des mangas les plus appréciés du public, a annoncé reprendre la plume pour continuer son œuvre. Cette nouvelle, très attendue par les fans, intervient après plus d'un an d'arrêt, marqué notamment par des problèmes de santé sérieux qui ont régulièrement éloigné Togashi de sa table à dessin. Une belle aventure humaine.

Hunter x Hunter et le retour du roi

La reprise du travail de Togashi a été révélée par une publication sur X (anciennement Twitter), où l'auteur partage souvent des mises à jour de son travail. Dans un post récent, il a dévoilé un croquis préparatoire et a évoqué, avec la retenue qui le caractérise, les chapitres sur lesquels il travaille actuellement. Selon son annonce, Togashi serait en train de dessiner le chapitre 405 de Hunter x Hunter, laissant entendre que jusqu'à cinq nouveaux chapitres pourraient bientôt voir le jour.

L'arc Succession Contest, actuellement en cours dans le manga, avait vu son dernier chapitre publié en 2022, sous le titre Secrecy. Depuis, les admirateurs de l'œuvre étaient restés dans l'attente, espérant des nouvelles de leur mangaka préféré et de la suite de l'aventure.

Bien que la date de sortie des nouveaux chapitres demeure inconnue, cette annonce suscite un regain d'enthousiasme parmi la communauté des fans. Ceux-ci, tout en se réjouissant du retour de Hunter x Hunter, restent attentifs à la santé de Yoshihiro Togashi, souhaitant le voir poursuivre son travail dans les meilleures conditions.

Lancé en 1998 dans le magazine Weekly Shonen Jump de Shueisha, Hunter x Hunter raconte l'histoire de Gon Freecss, un jeune garçon qui rêve de devenir un Hunter pour retrouver son père, également un Hunter et une figure légendaire dans ce monde. Le manga se distingue par ses intrigues complexes, ses personnages bien développés, et son exploration approfondie de thèmes comme l'amitié, la détermination et le conflit moral. Bref, une belle œuvre.