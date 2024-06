L'histoire de Yuji Itadori est à son paroxysme depuis quelques chapitres. Le manga Jujutsu Kaisen a, en effet, entamé une bataille forte en révélations de toutes parts. Toutefois, l'affrontement contre le grand ennemi de notre héros et de ses compagnons exorcistes s'éternise. Sukuna finira-t-il par lâcher ou l'emportera-t-il ?

Le chapitre 261 de JJK apportait un nouveau rebondissement que personne n'avait vu venir. Si cela relance de plus belle l'enjeu du combat contre le Roi des Fléaux, l'intrigue nous sortait de l'affrontement pour des flashbacks explicatifs. Dès lors, les fans attendent de pied ferme la suite. Et, comme chaque semaine, le chapitre 262 a leaké...

Que raconte le chapitre 262 de Jujutsu Kaisen ?

Comme à chaque fois, l'internaute Myamura (@Go_Jover sur X.com) a de bonnes sources. Il a donc partagé sur son compte des images et le contenu du prochain chapitre de Jujutsu Kaisen. Et la première chose qu'on peut relever, c'est sa longueur : 7 pages seulement. En somme, c'est le chapitre le plus court du manga jusqu'à présent.

Ainsi, le chapitre 262 commencé exactement là où le 261e s'arrêtait. Yuta — dans le corps de Gojo — et Sukuna étendent chacun leur territoire. Mais, le premier réduit drastiquement la taille du sien afin que celui de l'adversaire craque avant. Ce serait toutefois sous-estimer Sukuna que de croire qu'une telle stratégie puisse le prendre de cours. Le Roi des Fléaux avait anticipé.

Leak de la part de @Go_Jover sur X. © Gege Akutami.

L'attaque frontale semble donc la meilleure solution à Yuta pour prendre Sukuna au piège. Là encore, celui-ci ne se laisse pas avoir. Il contre de son bras ampute, puis riposte d'un direct au visage. Il n'a aucun mal à traverser l'infinité que le jeune apprenti emploi grâce au corps de son maître. Yuta comprend alors que son adversaire est capable d'employer à la foi l'extension et le prolongement de territoire.

Changement de plan : c'est Yuta qui se retrouve à la merci de son ennemi. Plus exactement, il est dans les bras de Rika, désormais entièrement manifestée. La jeune fille, sous sa forme de Reine des Fléaux, pleure. L'exorciste, lui, est inconscient. Le chapitre s'achève sur cette scène déchirante...

Où et quand lire la suite de JJK ?

Le chapitre 262 sera, comme les précédents, disponible gratuitement sur MANGA Plus. La plateforme de l'éditeur Shuesha permet de lire légalement les dernières pré-publications des plus gros titres. Retrouvez donc la suite de Jujutsu Kaisen ce dimanche 9 juin à 17 heures. Il restera en ligne pour une durée de 3 semaines.

Cependant, il faudra patienter pour les prochains chapitres. De fait, Gege Akutami, l'auteur de JJK, a annoncé être malade. Pour cette raison, le manga sera en pause pour deux semaines. Compte tenu des problèmes de santé dont souvent victimes les mangaka, on ne peut que souhaiter du repos à l'artiste.