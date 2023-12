Joker 2 : Folie à deux, l'un des films les plus attendus de 2024, se montre à nouveau avec des clichés d'Harley Quinn (Lady Gaga) et d'Arthur Fleck (Joaquin Phoenix).

Le premier Joker de Todd Phillips, qui est actuellement disponible sur Prime Video, a été un véritable phénomène. Même les gens qui ne sont pas forcément attachés aux univers de super-héros ont vu le film. Et le long-métrage a rapporté gros, très gros, avec plus d'1 milliards de dollars au box-office international. Étant donné que le budget n'était que de 55 millions, ça a été un carton gigantesque d'où la validation de Joker 2 : Folie à deux.

Des images de Lady Gaga et Joaquin Phoenix dans Joker 2

Malgré la grève des scénaristes et des acteurs à Hollywood, Warner Bros Pictures n'a pas touché à la date de sortie de Joker 2 : Folie à deux. Pour l'instant, le rendez-vous est donc toujours fixé au 2 octobre 2024 en France. Une suite aussi attendue que crainte. Les fans sont notamment partagés sur le look d'Harley Quinn entre ceux qui ont pleinement confiance, et d'autres qui estiment que le maquillage et le costume ne vont pas assez loin.

Avant une bande-annonce officielle de Joker 2 : Folie à deux pour voir tout cela en mouvement - qui arrivera assez rapidement on l'espère -, deux autres clichés ont été mis en ligne. Le premier se concentre sur Lady Gaga quasi au naturel et qui ne porte aucune tenue fantasque, mais une robe très classique. Manifestement, la psychiatre Harleen Quinzel n'a pas encore basculé dans folie, à moins que le long-métrage ne décide d'alterner les deux facettes de sa personnalité.

Ce qui frappe sur cette image, et qui n'a pas échappé aux internautes, c'est le regard déjà très amoureux lancé par Harley Quinn à son patient. Une photo qui, cette fois, plait davantage que les précédentes à la vue des commentaires qui présagent même d'une course à l'oscar pour Lady Gaga. Dans un deuxième temps, on a une esquisse d'Arthur Fleck à travers sa cellule de l'asile d'Arkham. Un lieu iconique qui devrait être visible durant une très grande partie du film selon une rumeur, ce qui ferait sens vis-à-vis de la relation patient-soignant développée par le Joker et Harley Quinn. Pour rappel, Joker 2 : Folie à deux adoptera une approche très différente puisqu'il est question d'un musical, sans que l'on en sache plus.