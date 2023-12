Les plateformes SVOD se passent le mot visiblement pour cette fin d’année. Alors que Netflix cartonne avec son film colossal Rebel Moon et sa série ultra attendue aux airs de Resident Evil, Prime Video contre-attaque. Le géant d’Amazon ouvre ses portes à l’un des longs-métrages les plus marquants de ces dernières années qu'il ne faudrait louper sous aucun prétexte.

Un film désormais culte arrive sur Prime Video !

Vous connaissez Batman, mais avec ce film, vous apprendrez à connaître son plus illustre ennemi. Joker, le film porté par le méconnaissable et l’impressionnant Joaquin Phoenix vient d’arriver sur Prime Video.

Dans ce film réalisé par Todd Phillips (War Dogs), on y découvre l’origin story de celui qui deviendra le Joker. Une plongée en apnée dans la psyché d’un des psychopathes les plus marquants de la culture geek et bien au-delà même.

En revanche, pas question de super-héros ici ou de scène d’action débridée comme dans les films de Christopher Nolan, eux aussi disponible sur Prime Video d'ailleurs. Joker est une œuvre qui fonctionne seule, en toute intimité et qui n’est pas intégrée au DCU, ni à l’ancien ni au prochain.

Un vrai carton pour le Joker, une suite arrive

À sa sortie, le film a directement fait l’unanimité et à juste titre. Joaquin Phoenix y est tout bonnement fantastique, sans compter les plans et la mise en scène. D’ailleurs, un Joker 2 : Folie à deux, débarquera prochainement dans nos salles obscures. On y retrouvera non seulement Phoenix dans la peau du clown mais également Lady Gaga qui incarnera la non moins cinglée Harley Quinn. Le film est annoncé comme étant totalement différent du premier épisode. On est curieux de voir ça. Joker 2 Folie à Deux est normalement attendu pour le 2 octobre 2024. Vous avez donc largement le temps de regarder le premier film sur Prime Video d’ici là.