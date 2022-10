Lors d'une interview, Margot Robbie qui a été Harley Quinn dans trois films DC (Suicide Squad, Birds of Prey, The Suicide Squad), s'est exprimée sans langue de bois sur le fait de ne pas avoir été appelée pour Joker 2 : Folie à Deux.

Alors que Margot Robbie aurait pu montrer une grande déception de ne pas jouer Harley Quinn dans le film Joker 2, c'est tout l'inverse. Au micro de MTV News, l'actrice australienne s'est dit très heureuse que Lady Gaga puisse donner sa version du personnage. Elle explique être très satisfaite d'avoir pu construire une base suffisamment solide afin que le personnage ait la chance d'exister au travers d'autres comme la chanteuse Lady Gaga.

Cela me rend très heureuse parce que j'ai toujours voulu qu'Harley Quinn devienne un de ces personnages, comme MacBeth ou Batman, qui passe d'un grand acteur à un autre grand acteur. Et j'ai l'impression que cela concerne peu de personnages féminins. Il y a eu la reine Elizabeth 1 où je me suis dit « Wow Cate Blanchett l'a fait, maintenant je peux le faire », mais au-delà de ça. C'est un tel honneur d'avoir construit une base suffisamment solide pour que Harley puisse maintenant être un de ces personnages que d'autres acteurs peuvent jouer. Et je pense qu'elle va faire quelque chose d'incroyable.