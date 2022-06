Todd Phillips a annoncé le développement de Joker 2: Folie à Deux via une simple image sur Instagram, sans aucune autre information. The Hollywood Reporter a donc été cuisiné leurs contacts, et d'après eux, Lady Gaga pourrait finir par rejoindre le projet.

Joker 2, une comédie musicale avec Lady Gaga

Lady Gaga aurait entamé des discussions pour jouer dans Joker 2: Folie à Deux aux côtés de Joaquin Phoenix. C'est ce qu'avancent les sources de The Hollywood Reporter qui, à l'image de Variety ou Deadline, a systématiquement les bonnes informations.

Si les négociations aboutissent, « Gaga » aurait un rôle peut-être taillé sur-mesure pour elle, celui de Harley Quinn. Ça rejoint directement la théorie selon laquelle le titre du film est une référence à ce personnage. Elle succéderait ainsi à Margot Robbie, qui en dépit de longs-métrages ratés (sauf The Suicide Squad de James Gunn), a parfaitement incarné la psychiatre / petit amie du Joker.

The Hollywood Reporter a un autre détail capital sur Joker 2: Folie à Deux, ce serait une comédie musicale. Cela trancherait avec le premier film où l'on suit Arthur Fleck, un comédien raté, méprisé par la société et qui sombrera peu à peu dans la démence. Mais pourquoi pas, du moment que ce n'est pas High School Musical.

Lady Gaga, Elizabeth, dans la saison 5 d'American Horror Story

Un futur carton ?

En dépassant le milliard de recettes mondiales, pour un budget d'environ 60 millions (hors marketing) Joker est rentré dans les cours des grands. Celle des films extrêmement profitables. Et pourtant, le long-métrage de Todd Phillips était moins « accessible » que d'autres productions de super-héros. Vu le résultat au box-office et les bonnes critiques, Joker 2: Folie à Deux a donc un boulevard. Mais le côté musical pourrait diviser, à voir.

Quant à Lady Gaga, ce ne sera pas son premier rôle. La chanteuse de « Just Dance », « Bad Romance » ou « Poker Face », a percé à Hollywood dans A Star is Born de Bradley Cooper. La musique « Shallow » et la renommée de Gaga ayant beaucoup contribué au triomphe du film. Mais on l'a également vu chez Ridley Scott pour House of Gucci, chez Robert Rodriguez pour Machete Kills ou encore dans la saison 5 de la série American Horror Story de Ryan Murphy (Nip/Tuck, Glee...).