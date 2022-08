À peine la date de sortie de Joker 2 : Folie à Deux diffusée que Lady Gaga publie un teaser vidéo. Ce sera bien un film surprenant et la chanteuse de Poker Face jouera la très folle Harley Quinn.

Tout d'abord, si vous vous demandez d'où vient l'image d'illustration de notre article, il n'y a rien d'officiel. C'est l'un des travaux de l'artiste Rahal Nejraoui. Mais c'est un avant-goût de ce qui attend les spectateurs avec Joker 2, car en publiant un teaser sur son compte Twitter, Lady Gaga corrobore les rumeurs autour de cette suite pas comme les autres.

Joker 2 s'offre son premier teaser vidéo avec Lady Gaga

À travers ce premier de Joker 2, Lady Gaga confirme qu'elle fait bien partie du projet. Mais pas que. Une autre rumeur insistante se vérifie : celle qui affirmait que cette suite allait être une comédie musicale. Qui de mieux que Gaga pour aider Joaquin Phoenix ? Si ce sera difficile pour elle de faire oublier le jeu d'actrice impeccable de Margot Robbie, elle ne devrait pas trop mal s'en sortir lors des séquences musicales.

Et à ce compte là, on peut même supposer que le film se déroulera bien dans l'Asile d'Arkham. Quant au titre « Folie à Deux », outre le fait de renvoyer au duo, il a en vérité une signification dans le monde médical. C'est le phénomène de psychose partagée, un état mental qui affecte deux ou plusieurs membres d'une même famille par exemple. Ici, le Joker et sa compagne Harley Quinn.

Joker 2 : Folie à Deux sera visible dans les salles obscures le 4 octobre 2024.