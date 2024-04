Il y a quelque temps déjà, l'annonce d'une suite au film Joker de Todd Phillips a suscité une vague d'attente et de spéculations. Intitulée Joker Folie à Deux, cette continuation promet d'innover. Notamment par son orientation vers le genre musical, une première pour un film ancré dans l'univers de DC Comics. Et pour avoir un aperçu de ce à quoi tout cela pourrait ressembler, une très bonne nouvelle vient d'être révélée. Ça passe ou ça casse !

Joker 2 vous réserve une belle surprise

Ainsi, comme le rapporte le journaliste/insider DanielRPK, le premier teaser serait prévu pour le mardi 9 avril. Alimentant les rumeurs et l'excitation autour du projet. La réception d'une projection test a été globalement positive malgré quelques réserves quant au montage et au scénario, suggérant que le film, bien qu'ancré dans son essence, explore de nouvelles dimensions. Les performances de Lady Gaga et Joaquin Phoenix sont particulièrement mises en avant. Permettant de profiter d'un duo performant au cœur de cette aventure cinématographique.

Joker: Folie à Deux se distingue par son choix de revisiter le concept de la comédie musicale. Avec un répertoire de chansons couvrant des classiques bien connus et des compositions plus récentes, le film ambitionne de transcender les attentes traditionnelles. Ce choix audacieux se reflète visiblement dans la manière dont la musique s'intègre à l'histoire. Envisageant les numéros musicaux comme des extensions des perceptions déformées des personnages principaux.

Au-delà de l'aspect musical, le film promet de renouveler son univers en introduisant des personnages célèbres de DC Comics. Bien que l'intrigue se déroule en dehors du DCU principal. La présence de Lady Gaga en Harley Quinn, possiblement le pivot central de l'histoire, ajoute une dimension nouvelle et explore une dynamique complexe avec Arthur Fleck, interprété par Phoenix.

En fait, la bande-annonce tant attendue de Joker 2 Folie à Deux devrait offrir un premier aperçu concret de la direction prise par cette suite ambitieuse. Les fans et les critiques attendent de voir comment le film équilibrera son héritage sombre avec les innovations promises. Prévu pour une sortie en salle le 4 octobre 2024, Joker: Folie à Deux se positionne déjà comme un événement cinématographique majeur de l'année. À n'en pas douter.